Urso, la Sofinter alla Az di Berllizzi

Incontro in video collegamento tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo, per un aggiornamento sulla situazione dello stabilimento AC Boilers e sullo stato della vertenza Sofinter, che coinvolge circa un centinaio di lavoratori. L’azienda – attiva nella produzione di caldaie per impianti di generazione di energia elettrica – nell’ultimo tavolo di aggiornamento al Mimit aveva comunicato alle istituzioni locali e alle parti sociali di aver siglato un accordo preliminare per la cessione del sito pugliese ad AZ Impianti, realtà specializzata nei settori della carpenteria metallica e dell’energia, con sede a Bellizzi
