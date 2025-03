Clan Graziano: preso ex poliziotto

Tra i 28 destinatari delle misure cautelari della Procura di Salerno con accuse di usura e favoreggiamento dell’ingresso illegale sul territorio italiano di cittadini extracomunitari, c’è un nome importante, quello di Francesco Bossone, ex poliziotto con un lungo elenco di encomi: è stato in servizio alla Squadra Mobile di Napoli e poi a Roma ai Servizi segreti, dove ha collaborato con la Dda napoletana “all’estero e a livello intercontinentale all’abbattimento di fenomeni di organizzazioni delinquenziali e narcotraffico”, come si legge da un curriculum reperibile da fonti aperte. Il nome di Bossone compare sul capo di imputazione numero 60, l’ultimo, di un’ordinanza del Gip lunga quasi 300 pagine. Secondo gli investigatori l’ex poliziotto avrebbe favorito assunzioni fittizie di immigrati attraverso i decreti flussi, con particolare riferimento al click day del marzo 2023. È qualificato come ‘organizzatore dell’attività dei correi’: sarebbe stato lui a proporre le aziende compiacenti nelle quali far assorbire gli extracomunitari indicati da Massimo Graziano. Sono 506 le pratiche ritenute fasulle, inoltrate alle varie Prefetture “con il solo fine di far ottenere illecitamente il visto d’ingresso”. Il profitto sarebbe stato di 5000 euro per ogni nulla osta