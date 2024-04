Città a lutto, bandiere a mezz’asta, invito del sindaco a un minuto di silenzio

Un invito ad unirsi al dolore della famiglia del bambnino morto dopo un’aggressione da parte di due cani ed un monito a riflettere. E’ il contenuto con il quale il sindaco di Eboloi, Mario Conte, ha firmato un manifesto con il quale dispine il lutto cittadino. «Il Sindaco, interpretando i sentimenti di profondo dolore e sconcerto dell’intera comunità di Eboli – recita il manifesto -, piange la tragica morte del piccolo Francesco Pio. Unendosi alla tremenda sofferenza dei suoi famigliari, invita i concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive, gli uffici pubblici e le istituzioni scolastiche ad osservare un minuto di silenzio durante la celebrazione delle esequie di Francesco Pio che si terranno presso la Parrocchia dei Santi Giuseppe e Fortunato, in località Aversana, alle ore 12 del 25 aprile». Poi Mario Conte si rivolge direttamente ai suoi concittadini, invitando tutti a comportamenti virtuosi. «Il sindaco – prosegue il manifesto di Conte – Chiede altresì all’intera comunità di riflettere su quanto accaduto e di porre sempre la massima attenzione, affinché eventi così tragici non abbiano a verificarsi mai più. Dispone per il lutto cittadino, l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali, pubblici e scolastici». Inviti rivolti ad una città che già sta dimostrando tutto il suo dolore. (eu.ver.)