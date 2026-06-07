Cirielli (FdI), ‘noi non siamo per le passerelle ma per i risultati’

“Mentre altri governi parlavano, quello della Meloni ha agito per le aree interne, per il Sannio, la Campania e per il Mezzogiorno. C’è chi si accontenta di comparire ai tagli di nastri e chi preferisce lavorare per dare risposte concrete. Noi siamo per questa seconda opzione: non servono passerelle, ma risultati tangibili per i cittadini”. Lo ha detto il viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli concludendo i lavori della Festa Tricolore ad Apice, insieme ai vertici regionali del partito e a Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione nazionale di FdI.