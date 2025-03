Cira Borrelli vince il concorso ‘Forbici d’oro’ in Campania

Si è conclusa questa mattina la premiazione regionale della 37° edizione del concorso “Forbici d’Oro” 2025 che si è tenuta nella sede di Confartigianato Napoli: ad aggiudicarselo è stata Cira Borrelli che rappresenterà la regione nella finale nazionale in programma a Roma. Questo evento – spiega una nota degli organizzatori – rappresenta un’importante occasione per celebrare l’eccellenza della sartoria artigianale e da sempre premia i migliori maestri sarti e artigiani, riconoscendo l’impegno, la passione, la maestria e la creatività dedicati alla creazione di capi unici. Il vincitore, selezionato da una giuria di esperti nel settore, concorrerà alla finale nazionale a Roma e avrà l’opportunità di esibirsi sui più prestigiosi palcoscenici mondiali della moda. “Le selezioni regionali Campania del concorso nazionale ‘Forbici d’Oro 2025’, ospitate nella splendida cornice di Napoli, hanno rappresentato un momento di grande valore per la nostra tradizione sartoriale. La nostra città, culla dell’artigianato e della sartoria su misura, ha visto sfidarsi cinque talentuosi sarti che, con passione e maestria, hanno dimostrato quanto sia vivo e forte il patrimonio sartoriale della Campania – osserva Enrico Inferrera, presidente di Confartigianato Napoli – complimenti al vincitore, che porterà con orgoglio il nome della nostra regione e della nostra amata Napoli nella finale nazionale. Il futuro della sartoria italiana passa attraverso il talento e la dedizione di questi straordinari artigiani, e noi continueremo a supportarli con impegno e determinazione”. “L’Accademia Nazionale dei sartori vuole formare i maestri del futuro, che avranno nella sartoria non solo un mestiere ma una professione, in cui abbinare doti manuali ad attitudini manageriali – dice Gaetano Aloisio, presidente dell’Accademia Nazionale dei sartori -. Il concorso nazionale Forbici d’Oro è il riconoscimento più ambito nell’alta sartoria maschile, poiché premia i sarti per competenza tecnica, sensibilità stilistica e capacità manuali meglio interpretano il mestiere di sarto”. “In qualità di delegato regionale Campania della prestigiosa manifestazione Forbici D’Oro, sono estremamente orgoglioso dell’impegno e della dedizione dei nostri sarti e artigiani locali, la nostra regione si prepara a dare il suo meglio nella finale nazionale di questa storica competizione – afferma il maestro Pino Peluso, delegato regionale Campania -. Il premio rappresenta non solo un’occasione per valorizzare il nostro mestiere, ma anche un momento importante per riconoscere e celebrare l’antica tradizione della sartoria artigianale campana, che da sempre si distingue per la sua maestria, innovazione e passione”. “Sono 15 anni che ho iniziato questo percorso e quello che mi ha guidato nel tempo è stata la dedizione nonostante gli ostacoli e gli impedimenti – conclude Cira Borrelli, vincitrice del concorso ‘Forbici d’Oro’ -. Ho perseverato tanto per quanto riguarda la sartoria da uomo e oggi sono orgogliosa di rappresentare la regione Campania”.