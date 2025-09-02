Cina-Russia, Putin a Xi: “Relazioni a livelli senza precedenti”

(Adnkronos) – Le relazioni tra Cina e Russia hanno raggiunto ora ''livelli senza precedenti''. Lo ha dichiarato il leader del Cremlino Vladimir Putin al presidente cinese Xi Jinping durante un bilaterale a Pechino. "La nostra stretta comunicazione riflette la natura strategica dei legami russo-cinesi, che attualmente hanno raggiunto un livello senza precedenti", ha detto Putin a Xi in un discorso trasmesso in diretta. "Siamo sempre stati insieme allora e restiamo insieme anche adesso", ha aggiunto. Xi Jinping da parte sua ha sottolineato che Pechino è disposta a collaborare con Mosca per "promuovere la costruzione di un sistema di governance globale più giusto e ragionevole". "Le relazioni tra Cina e Russia hanno resistito alla prova dei cambiamenti internazionali", ha detto ancora Xi a Putin. Mosca e Pechino hanno annunciato di aver stretto una "partnership senza limiti" poco prima che Putin lanciasse l'offensiva russa in Ucraina nel febbraio 2022. Da allora, i legami militari e commerciali tra Russia e Cina hanno preoccupato l'Occidente. La Cina non ha mai condannato la guerra russa in Ucraina. Xi e Putin sono in contatto regolare e hanno avuto una conversazione telefonica ad agosto. A maggio, Xi si è recato a Mosca in occasione delle celebrazioni della sconfitta dei nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
