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Salerno

Cimitero di Salerno, crolla un cipresso tra le tombe

  • Agosto 5, 2026
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Cimitero di Salerno, crolla un cipresso tra le tombe

Un albero ammalorato e con il tronco ormai compromesso è crollato all’interno del cimitero di Salerno, danneggiando diverse tombe. Nessuna persona è rimasta ferita.

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