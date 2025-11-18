Cilento, ritrovata Natalia: la 15enne scomparsa sta bene

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda della scomparsa di Natalia Cammarano, la quindicenne di cui si erano perse le tracce dalla mattinata di oggi. La giovane è stata ritrovata ed è in buone condizioni di salute, come confermato dai familiari e dalle autorità.

Un grande sospiro di sollievo per la famiglia e per l’intera comunità cilentana, che si era subito mobilitata condividendo l’appello sui social e collaborando con le forze dell’ordine. Fondamentale il lavoro dei carabinieri e dei volontari, che hanno condotto le ricerche con tempestività e coordinamento.

La notizia del ritrovamento ha fatto rapidamente il giro del territorio, restituendo serenità dopo ore di forte apprensione.