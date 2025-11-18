Cilento, ritrovata Natalia: la 15enne scomparsa sta bene - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

De Luca: «Eleggere Picarone»
Mossa di Cirielli, niente autonomia per la Campania
Sequestro Ciro barba, l’avv Falci precisa
Cilento, ritrovata Natalia: la 15enne scomparsa sta bene
Cronaca Provincia

Cilento, ritrovata Natalia: la 15enne scomparsa sta bene

  • Novembre 18, 2025
  • 0
  • 152
  • 1 Min Read
Cilento, ritrovata Natalia: la 15enne scomparsa sta bene

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda della scomparsa di Natalia Cammarano, la quindicenne di cui si erano perse le tracce dalla mattinata di oggi. La giovane è stata ritrovata ed è in buone condizioni di salute, come confermato dai familiari e dalle autorità.

 

Un grande sospiro di sollievo per la famiglia e per l’intera comunità cilentana, che si era subito mobilitata condividendo l’appello sui social e collaborando con le forze dell’ordine. Fondamentale il lavoro dei carabinieri e dei volontari, che hanno condotto le ricerche con tempestività e coordinamento.

La notizia del ritrovamento ha fatto rapidamente il giro del territorio, restituendo serenità dopo ore di forte apprensione.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012