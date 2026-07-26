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Cilentana: muore motociclista, grave la fidanzata

  • Luglio 26, 2026
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Cilentana: muore motociclista, grave la fidanzata

Incidente stradale sulla Cilentana. Un motociclista ha perso la vita nel pomeriggio in un drammatico incidente avvenuto all’interno della galleria di Pattano, lungo la Cilentana, nel territorio di Vallo della Lucania. Gravemente ferita la giovane donna che viaggiava con lui.

La coppia, entrambi di Eboli e legati sentimentalmente, stava percorrendo la strada statale quando, per cause ancora in fase di accertamento, la motocicletta si è scontrata frontalmente con un’automobile. L’impatto è stato devastante. Per il centauro ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile, mentre la fidanzata è stata stabilizzata dal personale del 118 e trasportata d’urgenza in ospedale.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari, i carabinieri e gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertarne le responsabilità.

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