Ascierto, ‘in autunno i risultati della nostra ricerca’ sui vaccini anticancro

“In autunno sapremo i risultati della nostra ricerca sui vaccini anti-cancro a RNA messaggero (mRNA) per il melanoma, che sono terapie innovative progettate per istruire il sistema immunitario a riconoscere e distruggere selettivamente le cellule tumorali.

Siamo fiduciosi”.

Lo ha detto l’oncologo Paolo Ascierto a Benevento, dove ha ricevuto il “premio Janara” 2026, organizzato nell’ambito della manifestazione “La Notte delle Streghe”.

A premiare Ascierto è stato il sindaco di Benevento Clemente Mastella, che proprio qualche mese addietro gli ha conferito la cittadinanza onoraria della città.

“Grati ad Ascierto – ha detto Mastella – per quello che ha fatto e che continua a fare nel suo mondo.

Entro l’anno c’è l’intenzione di conferire qualche altro riconoscimento a personaggi, originari del nostro territorio, che si siano distinti proprio nel campo della ricerca”.