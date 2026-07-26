Ascierto, ‘in autunno i risultati della nostra ricerca’ sui vaccini anticancro - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Ascierto, ‘in autunno i risultati della nostra ricerca’ sui vaccini anticancro
Cilentana: muore motociclista, grave la fidanzata
Omicidio Esposito, il legale del tunisino: “Tanti aspetti da approfondire”
Si rischia di bloccare le cure oncologiche in Campania
Attualità Campania

Ascierto, ‘in autunno i risultati della nostra ricerca’ sui vaccini anticancro

  • Luglio 26, 2026
  • 0
  • 47
  • 1 Min Read
Ascierto, ‘in autunno i risultati della nostra ricerca’ sui vaccini anticancro

“In autunno sapremo i risultati della nostra ricerca sui vaccini anti-cancro a RNA messaggero (mRNA) per il melanoma, che sono terapie innovative progettate per istruire il sistema immunitario a riconoscere e distruggere selettivamente le cellule tumorali.
Siamo fiduciosi”.

 

Lo ha detto l’oncologo Paolo Ascierto a Benevento, dove ha ricevuto il “premio Janara” 2026, organizzato nell’ambito della manifestazione “La Notte delle Streghe”.
A premiare Ascierto è stato il sindaco di Benevento Clemente Mastella, che proprio qualche mese addietro gli ha conferito la cittadinanza onoraria della città.
“Grati ad Ascierto – ha detto Mastella – per quello che ha fatto e che continua a fare nel suo mondo.

Entro l’anno c’è l’intenzione di conferire qualche altro riconoscimento a personaggi, originari del nostro territorio, che si siano distinti proprio nel campo della ricerca”.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013