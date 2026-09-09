Cibo & Dintorni, oltre 100 aziende e Buyer da 16 paesi

È stata presentata IERI mattina, nella Sala Giunta del Palazzo di Città di Salerno, la XV edizione di Cibo & Dintorni, in programma dall’11 al 13 settembre 2026 in Piazza della Libertà. Una quindicesima edizione che rafforza la vocazione della manifestazione come appuntamento dedicato non soltanto alla promozione delle eccellenze agroalimentari, ma anche alla creazione di opportunità concrete di incontro tra imprese, mercati e operatori professionali. Saranno oltre 100 le aziende presenti a Salerno,protagoniste di un percorso che affianca alla dimensione espositiva una significativa attività B2B, con un International Buyers Workshop riservato alle aziende accreditate. Il progetto internazionale coinvolgerà buyer provenienti da 16 Paesi esteri:Giappone, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Svezia, Bulgaria, Slovacchia, Singapore, Senegal, Libia, Marocco, Kenya, Mozambico, Tunisia e Turchia,ai quali si aggiungeranno operatori italiani. Un’azione di internazionalizzazione costruita attraverso un lavoro di profilazione delle aziende, dei mercati e dei buyer, con l’obiettivo di creare incontri mirati e potenzialmente capaci di trasformarsi in nuove opportunità commerciali. «Questa quindicesima edizione rappresenta bene l’evoluzione di Cibo & Dintorni. Dietro la manifestazione c’è un lavoro che parte molto prima dei tre giorni di evento: abbiamo studiato le aziende, i mercati e i profili dei buyer per costruire incontri realmente compatibili e capaci di generare opportunità concrete», sottolinea Antonio Lezzi, organizzatore di Cibo & Dintorni. «Il Workshop internazionale è quindi il cuore economico del progetto, ma abbiamo voluto andare oltre. Abbiamo costruito un vero Programma Buyer, perché chi arriva da tanti Paesi diversi non conosca soltanto i nostri prodotti e le nostre imprese, ma anche il territorio che li esprime». Ed è proprio il territorio uno degli elementi caratterizzanti della XV edizione. La scelta di Piazza della Libertà come sede della manifestazione assume, infatti, un significato preciso. «Siamo davanti al Mediterraneo, accanto alla Stazione Marittima, in un luogo che racconta una Salerno nuova, contemporanea e internazionale. È uno spazio nato dall’incontro tra architettura, mare e culture diverse: una contaminazione che produce bellezza e che rappresenta perfettamente lo spirito di Cibo & Dintorni», aggiunge Lezzi. La stessa filosofia attraversa il programma della manifestazione, che affianca agli incontri professionali un calendario rivolto al pubblico con degustazioni, masterclass, showcooking, seminari, incontri con autori e momenti di approfondimento. Un network internazionale che offre alle imprese partecipanti l’opportunità di incontrare buyer profilati e di sviluppare nuove relazioni commerciali, ampliando i propri mercati e la capacità di promozione delle produzioni agroalimentari. Accanto alla dimensione business, Cibo & Dintorni 2026 propone un programma aperto al pubblico che mette al centro la cultura del gusto, attraverso incontri, racconti, degustazioni, showcooking, seminari e masterclass dedicate al mondo del cibo e del vino. Tra i protagonisti della XV edizione ci saranno Marisa Laurito, insieme a Mimì alla Ferrovia, il giornalista e autore enogastronomico Luciano Pignataro, il giornalista e autore Alfonso Sarno, gli chef Vincenzo Guarino e Riccardo Cannizzaro, il biologo, ricercatore e maestro della lievitazione Carlo Di Cristo, oltre a numerosi professionisti del settore. IL PROGRAMMA Venerdì 11 settembre Alle 11.30, Sala Agorà – Padiglione B, Marisa Laurito e Mimì alla Ferrovia saranno protagonisti dell’incontro dedicato alla presentazione del volume di Ida e Salvatore Giugliano, dedicato alla storia, alle ricette e alla memoria dello storico ristorante napoletano. Interverranno Marisa Laurito, Salvatore Giugliano e Vincenzo De Luca, con la moderazione di Alfonso Sarno. Alle 17.00, Sala del Gusto – Padiglione B, appuntamento con la Masterclass Franciacorta, a cura di FISAR Salerno. Il relatore Roberto Coppola guiderà la degustazione dedicata alla cantina Ferghettina Franciacorta, con la presentazione del libro Winewashing del giornalista Nello Gatti. Sabato 12 settembre Inaugura la seconda giornata alle ore 11:00-SALA AGORÀ (PADIGLIONE B) Approfondimento:Infrastrutture ed urbanistica per le attività produttive.Interverranno:Dario Loﬀredo, assessore Comune di Salerno;Antonio Visconti, presidente Consorzio ASI Salerno;Vincenzo Carleo, moderno 2020;Fulvio Bonavitacola, assessore Attività Produttive e Sviluppo Economico della RegioneCampania.Modera Oreste Lo Pomo, giornalista. Alle 12.30, Sala del Gusto, lo chef Vincenzo Guarino sarà protagonista dello showcooking Il Cappuccino del Monaco, reinterpretato in esclusiva per Cibo & Dintorni con le eccellenze campane di Così Com’è, Caffè Motta e Donna Teresa. Alle 15.00, Sala Agorà, sarà la volta di Luciano Pignataro, giornalista e autore de La Dieta del Cilento, le ricette del Cuoncio Cuoncio, per un viaggio tra ricette, tradizioni e identità del territorio cilentano. Alle 17.00, Sala Agorà, l’Associazione Italiana Celiachia proporrà l’approfondimento “Oltre le barriere del glutine: quando il cibo è inclusione, sapore e sicurezza”. Alle 17.30, Sala del Gusto, la Masterclass Amarone della Valpolicella, a cura di FISAR Salerno, con il relatore Francesco Villani, sarà dedicata alla cantina Domìni Veneti, con un abbinamento gastronomico con i salumi Leoncini. Domenica 13 settembre Alle 10.30, Sala del Gusto, Carlo Di Cristo, biologo, ricercatore e maestro della lievitazione, accompagnerà il pubblico alla scoperta della lievitazione naturale, dal lievito madre alla scelta delle farine e ai processi di fermentazione. Alle 13.00, appuntamento con la Masterclass Nikkei dello chef Riccardo Cannizzaro di Oma Sushi Bar, per un viaggio nella cucina nata dall’incontro tra cultura gastronomica giapponese e sudamericana. Alle 15.00, Sala Agorà, Alfonso Sarno presenterà Nuove note di Cucina Salernitana, storie e ricette, attraverso un racconto dedicato alla memoria e all’identità gastronomica del territorio. Alle 17.00, Sala del Gusto, chiuderà il programma delle masterclass l’appuntamento dedicato al Barolo, a cura di FISAR Salerno, con il relatore Gerardo Perillo e la cantina Damilano. NON SOLO DEGUSTAZIONI Il programma di Cibo & Dintorni comprende inoltre seminari e momenti di approfondimento dedicati a tematiche sociali, istituzionali e di interesse per il territorio, che accompagneranno le tre giornate della manifestazione. La formula della XV edizione mette così insieme business, cultura enogastronomica e divulgazione, creando uno spazio nel quale produttori, buyer, operatori professionali e pubblico possono incontrarsi e conoscere da vicino il patrimonio agroalimentare. Gli appuntamenti sono aperti al pubblico fino ad esaurimento posti ed è possibile effettuare la prenotazione attraverso il portale dedicato.