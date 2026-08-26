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Chiesa salernitana, la Cdal difende Bellandi

  • Agosto 26, 2026
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Chiesa salernitana, la Cdal difende Bellandi

di Erika Noschese

La Consulta delle Aggregazioni Laicali di Salerno-Campagna-Acerno scende in campo a difesa della Chiesa salernitana e dell’arcivescovo monsignor Andrea Bellandi. Dopo gli articoli apparsi nei giorni scorsi, che la consulta ha interpretato come accuse e critiche nei confronti della Curia e del presule, la Cdal ha diffuso un documento sottoscritto da numerose realtà associative del territorio, ribadendo fiducia nell’operato dell’arcivescovo e respingendo la rappresentazione di una Chiesa priva di confronto e partecipazione. «La Chiesa – non solo quella salernitana – possiede i suoi organi collegiali e la Cdal è una di questi», si legge nella nota. La Consulta ricorda di aver sempre portato in Assemblea «le problematiche, le criticità e le questioni più impellenti», affrontandole direttamente con l’arcivescovo Bellandi. «Il quale ha sempre partecipato agli incontri raccogliendo le nostre istanze e facendole proprie». Da qui l’affondo nei confronti di chi ha denunciato, attraverso le testimonianze che abbiamo raccolto, una presunta mancanza di collegialità. Secondo la Cdal, esistono «spazi e momenti di confronto, sicuramente più maturi ed efficaci del puntare il dito nell’anonimato». Una rappresentazione giudicata «profondamente ingenerosa», soprattutto perché il dissenso e la critica, pur ritenuti legittimi, «non possono essere affidati all’anonimato, al pettegolezzo o all’insinuazione». La Consulta ribadisce quindi «con forza e serenità» il proprio sostegno all’arcivescovo Andrea Bellandi e ai suoi collaboratori. «Non accettiamo che si scateni una macchina del fango», sottolineano le associazioni firmatarie, rivolgendo al tempo stesso un invito alla responsabilità «a tutti coloro che partecipano alla vita della comunità ecclesiale e al dibattito pubblico». Il documento porta la firma, di Azione Cattolica, Acli, Agesci, Associazione cooperatori Paolini, Meic, Comunione e Liberazione, Laicato Saveriano, Movimento Cristiano Lavoratori, Rns – Rinnovamento Nello Spirito, Associazione Dives in Misericordia, Incontro Matrimoniale, Unione giuristi cattolici italiani, Unione cristiana dirigenti italiani, Associazione degli Exallievi/e Don Bosco di Salerno, Unitalsi Salerno, Famiglie Nuove del Movimento dei Focolari, Comunità di Sant’Egidio, Rete Mondiale di preghiera per il Papa, Cif – Centro Italiano Femminile, Fuci – Federazione Universitaria Cattolica Italiana, Cammino Neocatecumenale, Centro Volontari della Sofferenza e Confraternite dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno.

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