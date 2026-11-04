Champions League, oggi Porto-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Elezioni midterm, onda blu travolge Trump: democratici conquistano il Congresso Champions League, oggi Lens-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Trump: “Accetto i risultati, pronto a lavorare con i dem”. Ma il presidente può diventare ‘Mr Veto’ Champions League, oggi Porto-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Caso Garlasco, la difesa di Sempio si prepara all’udienza preliminare tra Consulta e possibili perizie Morbillo, sintomi, vaccini e casi in Italia: cosa sapere su virus tra più contagiosi al mondo Jodar perde e fa felice… Cobolli: Flavio vola alle Finals Elezioni midterm Usa 2026, a mezzanotte chiudono i primi seggi: exit poll e risultati Bruno Fernandes sbaglia il rigore, l’arbitro fa ripetere: cos’è successo in Manchester United-Roma Scontro treni Toledo, il ministro dei Trasporti spagnolo si dimette Manchester United-Roma, rigore e rissa sfiorata in campo SuperEnalotto, numeri estrazione vincente oggi 3 novembre. I 5 vincono oltre 18mila euro Elezioni midterm, onda blu travolge Trump: democratici conquistano il Congresso Champions League, oggi Lens-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Trump: “Accetto i risultati, pronto a lavorare con i dem”. Ma il presidente può diventare ‘Mr Veto’ Champions League, oggi Porto-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Caso Garlasco, la difesa di Sempio si prepara all’udienza preliminare tra Consulta e possibili perizie Morbillo, sintomi, vaccini e casi in Italia: cosa sapere su virus tra più contagiosi al mondo Jodar perde e fa felice… Cobolli: Flavio vola alle Finals Elezioni midterm Usa 2026, a mezzanotte chiudono i primi seggi: exit poll e risultati Bruno Fernandes sbaglia il rigore, l’arbitro fa ripetere: cos’è successo in Manchester United-Roma Scontro treni Toledo, il ministro dei Trasporti spagnolo si dimette Manchester United-Roma, rigore e rissa sfiorata in campo SuperEnalotto, numeri estrazione vincente oggi 3 novembre. I 5 vincono oltre 18mila euro
Ultim'ora Nazionale

Champions League, oggi Porto-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

  • Novembre 4, 2026
  • 0
  • 41
  • 1 Min Read
Champions League, oggi Porto-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Napoli torna protagonista in Champions League. Oggi, mercoledì 4 novembre, gli azzurri sfidano il Porto – in diretta tv e streaming – nella quarta giornata della fase campionato della massima competizione europea. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta di Torino, dove la Juventus si è imposta per 2-0 nell’ultimo turno di campionato, mentre in Champions League aveva battuto per 4-3 il Bodo/Glimt al Maradona. 

 

La sfida tra Porto e Napoli è in programma oggi, mercoledì 4 novembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Porto (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi; Froholdt, Rosario, Gabriel Veiga; Pepe, Aghehowa, Pietuszewski. All. Farioli. 

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri. 

 

Porto-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Prime Video, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Prime Video. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025