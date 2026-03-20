“Ci eravamo mossi sulla linea del

buonsenso e su proposte fattive nell’interesse dei cittadini ma

la maggioranza si è chiusa a riccio bocciando i nostri emendamenti in commissione bilancio, con pareri espressi direttamente del presidente Fico. Di particolare gravità l’aver respinto i nostri emendamenti in ambito sanità. C’è una spropositata cifra a favore del cinema, i cui meccanismi di

erogazione sono poco chiari, e si dice no al rafforzamento delle risorse per la sanità. La maggioranza ha detto addirittura no a un centro sportivo per disabili a Palma Campania”. Lo dichiarano i consiglieri del centrodestra Sangiuliano, Iovino, Rostan e Pisacane che questa mattina hanno partecipato alla commissione bilancio. “La maggioranza ha detto di no anche alle reti museali,Centrodestra, ‘maggioranza chiusa a riccio su nostri emendamenti al bilancio’.