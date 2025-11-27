Celano: A Forza Italia la leadership regionale

di Erika Noschese

«Forza Italia merita di guidare la coalizione, perché il segnale arrivato dagli elettori va in questa direzione. Siamo cresciuti molto e il risultato va valutato anche alla luce dell’andamento complessivo del centrodestra, rendendo il nostro esito davvero esaltante». A dirlo Roberto Celano, neo eletto in consiglio regionale con oltre ottomila preferenze che lo attestano tra i candidati più votati in provincia di Salerno. «Un grande risultato per Forza Italia: in Regione Campania siamo il terzo partito complessivo e il secondo della coalizione, praticamente a ridosso di Fratelli d’Italia. Abbiamo ottenuto lo stesso numero di consiglieri regionali, frutto del grande lavoro svolto sui territori, grazie anche alla guida dell’onorevole Martusciello. Anche in provincia di Salerno rivendichiamo una crescita significativa: negli ultimi cinque anni abbiamo raddoppiato i consensi, radicato il partito, accolto nuovi amministratori e riportato con noi molti simpatizzanti. È il risultato della forte classe dirigente che abbiamo costruito in questi mesi. Forza Italia ha raccolto quasi gli stessi voti di Fratelli d’Italia, risultando solo di poco inferiore pur non avendo un candidato presidente. È un dato politico di grande rilievo», ha aggiunto l’onorevole Celano, sottolineando l’importante risultato raggiunto dai forzisti in provincia di Salerno. Alla scorsa tornata elettorale, infatti, dal salernitano gli azzurri non avevano rappresentanza e oggi sarà il consigliere comunale di Salerno a dare sostegno concreto ai territori, rappresentandoli in consiglio regionale. «Forza Italia riparte dai territori, dagli eletti e da tutti coloro che hanno messo la faccia in questa campagna elettorale. Ringrazio di cuore tutti i candidati che hanno contribuito al successo del partito con risultati davvero eccellenti. Con loro mi confronterò per individuare le esigenze dei diversi territori – ha poi aggiunto il consigliere regionale – Sono molto felice di essere risultato il candidato di centrodestra più votato in città, il terzo in assoluto dietro Cascone e Picarone, che però gestiscono potere da anni. Questo mi lusinga e mi responsabilizza nei confronti della mia città e dei miei concittadini. È anche il frutto del grande lavoro svolto dagli amici del partito, dal coordinamento cittadino e da tanti simpatizzanti che hanno lavorato in città per la mia candidatura e, soprattutto, per la crescita di Forza Italia». Alla conferenza stampa hanno preso parte Guido Milanese, vice segretario regionale; Giuseppe Fauceglia, coordinatore cittadino; Vittorio Acocella, delegato alle attività elettorali; Pietro Costabile, vice Coordinatore Regionale Vicario di Forza Italia Giovani in Campania e Francesco Della Rocca, segretario provinciale Forza Italia Giovani. Milanese ha evidenziato, nel corso del suo intervento, l’importante traguardo raggiunto dagli azzurri, tanto in provincia di Salerno quanto a livello regionale. Sulla stessa linea anche il segretario cittadino che ha analizzato i voti conquistati dal partito nella città capoluogo.