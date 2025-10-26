Cavese, splendida vittoria

CAVESE-CROTONE 1-0 CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Lu- ciani (dal 38’st Piana), Cionek, Nunziata; Amerighi (dal 23’st Evangelisti), 5 Awua, Munari (dal 38’st Barone), Macchi; Or- lando (dal 23’st Fornito), Sor- rentino; Fusco (dal 9’st Ubaldi). A disposizione: Manzo, Iuliano, Di Paola, Suplja, Guida, Diar- rassouba, Pelamatti, Maiolo, D’Incoronato, Bolcano. All.: Fabio Prosperi. CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Leo (dal 1’st Cargnelutti), Berra, Di Pasquale, Groppelli (dal 19’st Bruno); Gallo (dal 1’st Vinicius), Sandri; Zunno, Piovanello (dal 1’st Stronati), Maggio; Gomez. A disposizione: Martino, Sala, Marazzotti, Guerra, Calvano, Cocetta, Vrenna. All.: Emilio Longo ARBITRO: sig. Simone Gauzo- lino di Torino (Roberto Meravi- glia di Pistoia e Daniele De Chirico di Molfetta). IV° uffi- ciale: Giuseppe Rispoli di Locri. Operatore FVS: Giuseppe Ro- maniello di Napoli. MARCATORI: 3′ pt Munari NOTE: pomeriggio di sole; ter- reno di gioco in buone condi- zioni. Spettatori: 2.500 circa (150 gli ospiti). Ammoniti: al 43′ pt Macchi (Cv); al 46′ pt Amerighi (Cv); al 8′ st Fusco(Cv); al 28′ st Evangelisti (Cv); al 29′ st Berra(Cr); al 37′ st Cionek (Cv); al 48′ st Ubaldi (Cv); al 50′ st Cargnelutti (Cr). Angoli 7 a 1 per il Crotone. Re- cuperi: 1′ +5′ pt; 5′ st. CAVA DE’ TIRRENI – Cento ot- tantuno giorni, ovvero quasi sei mesi ha dovuto attendere il pubblico metelliano per rias- saporare il gusto della vittoria al “Simonetta Lamberti”. Tanta è stata l’attesa ma i tre punti racimolati oggi lanciano gli aquilotti temporaneamente fuori dalla zona play-out. Non è stato semplice avere la me- glio sui pitagorici, ma la deter- minazione, la grinta e la “cattiveria agonistica” non

sono mancate all’undici di mi- ster Prosperi che seppur priva di Fella e Loreto ha iniziato a dare continuità ai risultati ed oggi è riuscita ad avere la me- glio sul Crotone dell’ex Emilio Longo che con il suo 4-2-3-1 già orfano di Perlingieri e An- dreoni ha dovuto rinunciare alla punta Murano all’ultimo istante e si è letteralmente in- cartato raccogliendo il primo stop esterno dall’inizio del campionato.

La gara infatti per i calabresi si è messa subito in salita e sul velluto per i metelliani. E’ l’asse Orlando-Amerighi a de- stra con quest’ultimo che con- feziona l’assist per la girata di destro di Munari che fulmina imparabilmente Merelli. Il Crotone scosso tenta di rea- gire facendo per tutto il primo tempo possesso palla (si con- terà il 68% nel primo tempo) ma di occasioni vere e proprie non ve ne sono state se si esclude la punizione di Piova- nello al minuto 21′ che non preoccupa più di tanto Boffelli sul palo di pertinenza e quella di Zunno che al 37′ su cross dalla sinistra di Maggio che calcia orizzontalmente spe- dendo addirittura la sfera in