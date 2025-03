Cavese, Potenza di Fella

Francesco De Pisapia

POTENZA-CAVESE 2-2

POTENZA (4-3-3): Alastra; Novella, Sciacca, Verrengia, Burgio; Erradi (dal 26’st Ghisolfi), Felippe, Siatounis (dal 22’st Castorani); Schimmenti (dal 26’st Selleri), Caturano, Petrungaro (dal 8’st Rosafio). A disposizione: Cucchietti, Galiano, Ferro, Riggio, Milesi, Valisena, Mazzeo, Rillo, Bachini, Landi. All.: Pietro De Giorgio.

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Evangelisti, Saio, Loreto; Rizzo (dal 34’st Marchisano), Konatè (dal 1’st Chiricò), Pezzella (dal 34’st Fornito), Vitale (dal 11’st Sannipoli), Rossi; Fella, Verde (dal 17’st Vigliotti). A disposizione: Lamberti, Di Somma, Sorrentino, Marranzino, Diarrassouba, Peretti, Citarella, Barone. All.: Felice Scotto (squalificato Vincenzo Maiuri)

ARBITRO: sig. Dario Di Francesco di Ostia Lido (Luca Bernasso di Milano e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto). IV° ufficiale: Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona

MARCATORI: 3′ pt Schimmenti (P), 30′ pt Petrungaro (P), 37′ pt e 21′ st (rig.) Fella (C)

NOTE: serata fresca; terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 2.605 (trasferta vietata agli ospiti. Espulso al 48′ st Ghisolfi (P) per condotta violenta nei confronti di un avversario. Ammoniti: al 7′ st Novella (P); al 32′ st Boffelli (C); al 33′ st Evangelisti (C); al 36′ st Fornito (C). Angoli 4 a 3 per il Potenza. Recuperi: 1′ pt; 5′ st.

POTENZA – La Cavese esce indenne dal “Viviani” di Potenza dopo essere andata sotto di due reti. I metelliani hanno pagato dazio su due ingenuità difensive ma non si sono mai arresi e disuniti e grazie ad una doppietta di un super Fella sono riusciti riequilibrare le sorti dell’incontro. Mister Maiuri rivoluziona un po’ la formazione che Lunedì aveva superato di misura la Casertana in vista del turno infrasettimanale. Così vanno fuori Peretti, Sannipoli, Marchisano e Sorrentino, a centrocampo torna Konatè ed esordisce l’esterno sinistro Diego Rossi; in avanti l’inedita coppia Verde-Fella. Due cambi invece tra le fila dei lucani con Burgio per Rillo in difesa ed Erradi per Castorani a centrocampo e conferma del 4-3-3 per mister De Giorgio. Lucani che al primo affondo vanno in vantaggio grazie. Tre minuti e Petrungaro sulla trequarti taglia per Schimmenti che trova una difesa impreparata e con il destro dal limite dell’area di rigore beffa anche in uscita il portiere Boffelli. Sessanta secondi e l’estremo metelliano deve distendersi sulla propria sinistra a respingere un tiro dalla distanza di Caturano. Passati gli attimi di sbandamento iniziali, i metelliani prendono campo e coraggio. La Cavese si fa vedere all’11’ con una conclusione dal limite di Konatè che termina alta. Cinque minuti più tardi Pezzella calcia in maniera sbilenca su appoggio all’indietro di Fella dall’interno dell’area avversaria. Al minuto 23’ Verde si procura un calcio di punizione dal vertice sinistro. Pezzella ci prova ma la sfera termina alta. Alla mezz’ora su una ripartenza i lucani trovano il raddoppio. Passaggio di Evangelisti dopo il cerchio di centrocampo intercettato da Verrengia che lancia immediatamente Petrungaro il quale sfila via quaranta metri palla al piede e dall’interno dell’area di rigore incrocia di sinistro sul palo opposto che accompagna la sfera in rete. I blufoncè non si scompongono e rientrano in gara con un ‘azione di alta scuola: Pezzella con una “ruleta” si libera da una doppia marcatura e serve Verde, il quale vede a sinistra il compagno Fella; il capitano con un destro mirato a spiovere beffa a mezza altezza sulla propria destra il portiere Alastra. Ad inizio ripresa con l’ingresso di Chiricò per Konatè i blufoncé passano al 3-4-3 ma è il Potenza a provarci con Petrungaro al 48’ che calcia però debolmente tra le braccia del portiere. La Cavese sfiora il pari il minuto successivo. Verde lavora sulla sinistra un buon pallone e serve al centro l’accorrente Rossi che calcia nell’angolo ma Alastra si supera respingendo; l’azione prosegue dall’altra parte ed il neo entrato Chiricò prova a piazzarla ma l’estremo lucano si supera nuovamente respingendo. Mister Scotto fa subentrare anche Sannipoli per Vitale e la mossa di lì a poco si rivelerà azzeccata. Ci prova dalla distanza Loreto al 61’ ma il portiere lucano fa buona guardia. La Cavese giunge meritatamente al pari grazie al neo entrato Sannipoli che al 65’ si procura un calcio di rigore (il primo da inizio stagione a favore) per un fallo subito da Sciacca . Implacabile il capitano Fella dal dischetto che trasforma spiazzando il portiere Alastra. La reazione del Potenza è tutta in un tiro sul fondo di Castorani. Poi il neo entrato Rosafio al 77’ pesca la testa di Caturano a centro area ma il capitano manda alto sopra la traversa. La Cavese pur abbassando il baricentro riesce a controllare anche se la beffa stava per materializzarsi nell’ultimo minuto di recupero ma Boffelli in tuffo respinge il colpo di testa ravvicinato di Caturano. Termina con qualche spintone di troppo in mezzo al campo, con la Cavese che ha dimostrato finalmente di saper reagire e soprattutto di crescere con i nuovi innesti.