Cavese, attesa per la firma di Masitto

L’allenatore sarebbe stato individuato come il profilo ideale per raccogliere l’ere- dità di Fabio Prosperi, desti- nato a lasciare il club nonostante un contratto an- cora valido per un’altra sta- gione. La risoluzione del rapporto tra le parti sarebbe ormai imminente, spia- nando così la strada all’uffi- cializzazione del nuovo tecnico. Sul fronte mercato, il direttore sportivo Vin- cenzo De Liguori si concen- tra soprattutto per il rimpolpamento della batte- ria dei calciatori under da avere in rosa. In via di defini- zione gli affari che porte- ranno allo stadio Lamberti il portiere Bertini (2005, dal Poggibonsi) e il terzino man- cino Francesco Distratto (2007, dalla Reggina), oltre all’interesse per il centro-

campista di proprietà del- l’Avellino Noah Mutanda (classe 2005). Ma in pratica siamo solo all’inizio delle trattative e il ds è già pronto a consegnare al futuro tec- nico un buon numero di cal- ciatori su cui lavorare. La Cavese ha chiesto il prestito dei calciatori Pietro Asiatico e Mirko Personeni. I due pro- fili, rispettivamente 2006 e 2007, sono cresciuti nel set- tore giovanile bergamasco e sono reduci da una impor- tante stagione al Brusaporto

forte su due ragazzi che si sono ben distinti nei cam- pionati Under prima di mi- surarsi, lo scorso anno, con la Serie D. Un’occasione im- portante anche per Asiatico e Personeni, che avrebbero così la possibilità di affac- ciarsi per la prima volta al calcio professionistico. Sotto il profilo tecnico, i due gioca- tori presentano caratteristi- che diverse e complementari: Asiatico è un profilo più tecnico e pre- ciso nell’impostazione, mentre Personeni si distin- gue per la fisicità, qualità che gli permette di essere impie- gato all’occorrenza anche più internamente nella linea difensiva. Il futuro di Leo- nardo Ubaldi potrebbe es- sere lontano da Cava de’ Tirreni. L’attaccante classe 1999, infatti, sarebbe finito nel mirino di Ostiamare e Carpi, entrambe interessate al suo profilo in vista della prossima stagione. Cresciuto nel settore giovanile della SPAL, Ubaldi vanta un baga- glio di esperienza impor- tante in Serie C, categoria nella quale ha collezionato 143 presenze e 22 reti, indos- sando, tra le altre, le maglie di Pistoiese, Lucchese, San Donato Tavarnelle, Rimini e Cavese. Con la Cavese, Ubaldi ha collezionato 24 presenze e realizzato due reti: una al Cerignola e una al Sorrento