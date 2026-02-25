Salernitana, Inglese accelera sui tempi di recupero - Le Cronache Salernitana
Salernitana, Inglese accelera sui tempi di recupero

Attualmente l’attaccante segue un programma atletico personalizzato per recuperare la migliore condizione fisica. L’obiettivo è rientrare nelle prossime settimane e dare il proprio contributo nella volata finale verso i playoff.

