Cava. E’ morto Pietro Leone

Ci ha lasciati Pietro Leone, “Don Pierino”, com’era da tutti conosciuto e stimato ben oltre i confini di Cava de’ Tirreni, la Città a cui ha dato tantissimo. Imprenditore visionario, geniale, vulcanico; un innovatore coraggioso, leader di un settore che, prima di lui, viveva – specialmente al sud – di produzioni marginali e di scarsa qualità. Ha creato lavoro per tanti, ha insegnato la dedizione e la passione giornaliera per ogni dettaglio dell’attività, la cura ed il rispetto per il cliente. Ha vissuto con intensità, passione, vitalità: concreto, ma attento alle necessità di tanti, sensibile senza inutili fronzoli; ha fatto del bene a molti senza clamore. Lascia i figli Roberto e Tiziano, già da tempo avviati e brillanti imprenditori, emuli delle gesta del padre. Lascia gli adorati nipoti e le care nuore e tanti affezionati parenti ed amici; lascia un vuoto in tanti – cavesi e non – che ne hanno apprezzato le capacità, la battuta pungente, che sono stati spesso travolti dalla sua inebriante energia e dalla sua allegria. Raggiunge in cielo la Cara Liliana, con la quale ha condiviso una vita di affetti e di lavoro.Mancherà a tutti, anche alla Città di Cava de’ Tirreni che perde un suo figlio che ha saputo darle lustro in Italia e cavznel mondo. Gli faremmo torto, però, se ci lasciassimo sopraffare dal dolore; ricordiamolo con un sorriso, come quello che lui non ha negato a nessuno.

Maurizio Avagliano