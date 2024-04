Cava, attraversa strada, donna uccisa da camion

Stava attraversando la strada, quando e’ stata investita da un camion, ed e’ morta per le ferite riportate. E’ accaduto in via Aniello Salsano, nella frazione Pregiato di Cava de’ Tirreni, nel Salernitano. Vittima, una donna di 68 anni. Il conducente del mezzo pesante, secondo quanto appreso, non si e’ fermato a prestare soccorso. Sul posto, gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi e i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna all’ospedale San Giovanni e Ruggi di Dio a Salerno, dove poco dopo e’ deceduta