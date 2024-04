Arechi, De Luca: “Si farà, ma dobbiamo giocarci la serie A”

Il governatore della Regione Campana, Vincenzo De Luca, ha ribadito il suo impegno nel rilancio del progetto di restyling dello stadio Arechi di Salerno, dichiarando: “Vogliamo giocare in un Arechi nuovo e super moderno ma con la Salernitana in serie A”. Durante l’inaugurazione del Parco del Mercatello, De Luca ha affrontato la questione del restyling dello stadio, spiegando che nonostante lo stallo sulla questione dei Fondi Sviluppo e Coesione, la Regione cercherà altre risorse dal proprio bilancio per finanziare il progetto.

Il governatore ha precisato che il progetto finale per il restyling dello stadio Arechi è in fase di ultimazione, con l’obiettivo di poter giocare nel nuovo impianto entro dicembre 2025. De Luca ha espresso l’auspicio che una volta completato, lo stadio diventi il più moderno d’Italia, ma ha anche sottolineato l’importanza di giocare in Serie A per garantire il successo sportivo. Ha aggiunto che altrimenti, nonostante la bellezza dello stadio, potrebbe essere difficile ottenere risultati soddisfacenti sul campo. Ha infine riconosciuto che la stagione attuale non sta procedendo come sperato per la Salernitana.