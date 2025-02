Castellabate, riprendono le attività di Vivi San Marco

di Arturo Calabrese

Tra le realtà più attive del territorio, vi è l’associazione di Castellabate Vivi San Marco. Diretta dal presidente Antonino Spinelli, primus inter pares di una grande squadra, continua a mietere successi e chiusa la parentesi natalizia si dice pronta per ricominciare con gli attesi eventi.

Vivi San Marco, una realtà locale che sta lavorando sul territorio attivamente da oltre dieci anni. Qual è il bilancio di questo lavoro?

“Bilancio sicuramente positivo, Vivi San Marco in questi anni è diventata un punto di riferimento per la comunità di San Marco e per l’intero territorio di Castellabate. Siamo da poco entrati nell’undicesimo anno di attività della nostra associazione, un impegno che insieme a tanti amici portiamo avanti con entusiasmo, cercando sempre di rinnovarci, anno dopo anno, per mettere in campo sempre nuove idee che possano fare da traino per l’indotto turistico del nostro paese e motore economico per la crescita delle tante attività che operano nel nostro territorio”.

Ci avviciniamo al periodo primaverile, quali iniziative metterà in campo l’associazione?

“Proprio la scorsa settimana abbiamo definito le date e gli appuntamenti che saranno i protagonisti del programma eventi “Primavera – Estate 2025”. Sarà un programma molto ambizioso e in parte rinnovato, con la conferma di eventi storici come il Palio Vivi San Marco, il concerto del 1° Maggio, la notte delle stelle con gli Astrofili del CANA Salerno e nuovi eventi che arricchiranno l’offerta turistica del nostro territorio”.

Obiettivo di Vivi San Marco è aggregare, avvicinare ai giovani al territorio. Una sfida difficile ma non impossibile…

“Vivi San Marco è nata dai giovani e tutt’ora gestita da un gruppo di giovani. L’obiettivo, dal principio, è sempre stato valorizzare al massimo le potenzialità del nostro borgo, mettendo in campo nuove idee seguite dalla nostra forte ambizione. Questa deve essere la motivazione per aggregare e avvicinare giovani e meno giovani che hanno a cuore la nostra comunità”.

Quali saranno le novità per questo 2025?

“Arriviamo da un 2024 entusiasmante, celebrato con la ricorrenza dei nostri 10 anni di attività con lo spettacolo di Biagio Izzo e concluso con il grande successo del Festival di San Martino lo scorso novembre. Come dicevo prima, le motivazioni e l’ambizione sono il motore che ci spinge ad alzare sempre di più l’asticella e a metterci in gioco per affrontare nuove sfide. Questo ovviamente è possibile con un lavoro serio e valorizzato con costanza negli anni, che ci ha permesso di crescere ed essere riconosciuti ad ampio raggio. Sulle novità di quest’anno, posso anticipare che il Beer Fest, a differenza delle precedenti edizioni, si svolgerà in due serate a giugno e che ci saranno due nuovi eventi importanti e di grande richiamo, uno a luglio e uno a fine agosto”.

Si entra nel vivo con il carnevale. Appuntamento per il prossimo 2 marzo…

“Come sempre le nostre attenzioni sono rivolte anche ai più piccoli, infatti diamo appuntamento il prossimo 2 Marzo con il Carnevale a tema Harry Potter per una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza”.

Quale sogno vorrebbe poter concretizzare con l’associazione Vivi San Marco?

“Devo dire che di obiettivi più che sogni, in questi anni ne abbiamo raggiunti veramente tanti. Pensavamo fosse un sogno poter installare una Ruota Panoramica su un Porto e invece… da sogno è diventato realtà. Questo deve essere il modo di pensare e il modus operandi da seguire per realizzare i sogni e perseguire gli obiettivi. Per i sogni del 2025 credo che le novità che a breve annunceremo non possano fare altro che aumentare la nostra voglia di sognare e soprattutto di realizzare i desideri”.