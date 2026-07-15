Castel S. Giorgio: nuovo piano di ecologia urbana

Si è svolta questa mattina, presso l’Aula Consiliare del Comune di Castel San Giorgio, la conferenza stampa di presentazione del nuovo piano di ecologia urbana, il progetto sviluppato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Sarim che accompagnerà il servizio di igiene urbana nei prossimi anni attraverso un modello più innovativo, digitale e orientato alla sostenibilità.

Il nuovo piano nasce con un obiettivo preciso: migliorare la qualità della raccolta differenziata, rafforzare il decoro urbano e offrire ai cittadini servizi sempre più efficienti, semplici e accessibili, puntando su innovazione tecnologica, economia circolare e partecipazione attiva della comunità.

«Con questo nuovo piano alziamo ulteriormente l’asticella della qualità dei servizi ambientali della nostra città. – ha dichiarato il Sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara – Abbiamo scelto di investire in innovazione, digitalizzazione e nuovi strumenti che renderanno il servizio più efficiente, trasparente e vicino alle esigenze dei cittadini. Il nostro obiettivo è costruire una città sempre più pulita, moderna e sostenibile, nella quale il decoro urbano rappresenti un valore condiviso da tutta la comunità.»

Tra le principali novità illustrate durante l’incontro spicca la completa digitalizzazione dei servizi che consentirà ai cittadini di prenotare ritiri, inviare segnalazioni e monitorare lo stato delle proprie richieste tramite App, Numero Verde e Contact Center dedicato. Attraverso l’applicazione sarà inoltre possibile segnalare accumuli di rifiuti o situazioni di degrado, consentendo interventi più rapidi, mentre il sistema di tracciabilità dei conferimenti, basato su sacchi dotati di codici a barre associati alle utenze, garantirà maggiore controllo, trasparenza e qualità del servizio.

Accanto all’innovazione tecnologica, il progetto introduce numerose iniziative dedicate alla prevenzione dei rifiuti e all’economia circolare. Saranno avviati programmi di book sharing, il recupero e riciclo delle capsule di caffè in alluminio, un sistema di raccolta dei contenitori in vetro destinati al riutilizzo dopo la sanificazione, oltre alla distribuzione di 300 compostiere domestiche e di 300 contenitori dedicati alla raccolta di pannolini e pannoloni, con procedure di accesso completamente informatizzate.

«Un servizio efficiente ha bisogno anche di cittadini consapevoli. – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente, Antonia Salvati – Per questo partiremo dalle scuole, perché i bambini rappresentano il miglior veicolo di educazione ambientale verso le famiglie. Coinvolgeremo anche associazioni e attività del territorio in un percorso condiviso, convinti che solo costruendo una cultura del rispetto dell’ambiente sia possibile ottenere risultati duraturi.»

Sul piano operativo il nuovo appalto rafforza in maniera significativa anche i servizi di igiene urbana: aumenta del 60% lo spazzamento manuale, vengono potenziati il lavaggio delle strade, il diserbo e la manutenzione del verde pubblico, migliora il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti, RAEE, sfalci, potature e oli esausti, mentre nuovi cestini gettacarte saranno installati sul territorio per migliorare ulteriormente il decoro urbano.

«Il nuovo servizio nasce dalla conoscenza approfondita del territorio e rappresenta un’evoluzione concreta del modello già adottato a Castel San Giorgio. – ha dichiarato Loredana Bardascino, componente del CdA di Sarim – Abbiamo costruito un progetto su misura che non si limita a potenziare la raccolta differenziata, ma punta a ridurre la produzione dei rifiuti attraverso strumenti concreti di economia circolare e servizi innovativi. Investiremo inoltre in una capillare campagna di educazione ambientale, coinvolgendo le scuole in un percorso che premierà gli istituti più virtuosi, perché la sostenibilità si costruisce prima di tutto attraverso la cultura e la partecipazione.»

Il nuovo piano di ecologia urbana rappresenta così un investimento sul futuro di Castel San Giorgio e punta a trasformare il servizio di igiene urbana in un modello sempre più efficiente, sostenibile e vicino ai cittadini. Un percorso che mette insieme innovazione tecnologica, responsabilità ambientale e collaborazione tra istituzioni, gestore e comunità, nella convinzione che la qualità della vita passi anche dalla capacità di prendersi cura, ogni giorno, del proprio territorio.