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Piero De Luca presenta il suo libro a Roma: “L’idea di Europa e il suo destino”

  • Luglio 15, 2026
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Piero De Luca presenta il suo libro a Roma: “L’idea di Europa e il suo destino”

L’Europa non è la causa delle criticità attuali, ma l’unica possibile soluzione. Un’Europa più forte, più unita e più autorevole non è un’opzione, ma una scelta obbligata”. Lo afferma il deputato del Partito Democratico e segretario regionale campano del partito, Piero De Luca, intervenendo alla presentazione del volume L’idea di Europa e il suo destino, ospitata oggi alla Libreria Mondadori della Galleria Alberto Sordi a Roma.

All’incontro hanno partecipato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Pier Ferdinando Casini e Paolo Gentiloni, con la moderazione della giornalista Monica Giandotti.

Nel suo intervento, De Luca ha sottolineato come il contesto internazionale, segnato da guerre, crisi geopolitiche, trasformazioni economiche e attacchi al diritto internazionale, renda necessario rafforzare il progetto europeo.

“È questa la direzione su cui continuare a lavorare con determinazione se vogliamo continuare a essere liberi e autonomi”, ha dichiarato il parlamentare, aggiungendo che “l’ambiguità della destra su questi temi non è un valore, ma un errore storico che tradisce i nostri interessi e la nostra storia”.

De Luca ha infine ringraziato i relatori e il pubblico intervenuto all’iniziativa, definendola un’importante occasione di confronto sul futuro dell’Europa e sul suo ruolo nello scenario internazionale.

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