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A Portici la Festa regionale dell’Unità della Campania

  • Settembre 22, 2026
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A Portici la Festa regionale dell’Unità della Campania

Tre giorni di incontri e confronto a Portici, dove dal 24 al 26 settembre si terrà la Festa regionale dell’Unità della Campania, a Villa Mascolo.

L’apertura è in programma giovedì 24 settembre alle 17 con l’intervento del segretario regionale del Partito Democratico Campania Piero De Luca. Previsti i saluti introduttivi della presidente del Pd Campania Teresa Armato, del sindaco di Portici, della garante della Conferenza delle Democratiche Maria Pia Di Monda e dei segretari provinciali.

Il programma prevede diversi appuntamenti con esponenti del Partito Democratico, rappresentanti delle istituzioni e altri esponenti dell’area progressista. Al centro del confronto ci saranno temi quali lavoro, sanità, politiche sociali, Mezzogiorno, sviluppo dei territori, sicurezza, Europa e scenari internazionali.

Gli incontri saranno dedicati alle principali questioni riguardanti la Campania e il Paese e al confronto sulle prospettive politiche e istituzionali.

A chiudere la manifestazione, sabato 26 settembre, sarà la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, al termine delle tre giornate di iniziative.

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