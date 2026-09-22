“Salernitana Club Angri 2016”. Oggi la festa dei 10 anni

di Gaetano Ferraiuolo

Nonostante la doppia retrocessione e il rischio galleggiamento in serie C, il popolo di fede granata continua a manifestare uno smisurato amore nei confronti della Bersagliera. Negli ultimi tempi, al netto di risultati mortificanti e di una società che ha annunciato disimpegno “anche a costo di cederla a un euro”, i tifosi della Salernitana hanno dato vita a una serie di iniziative che certificano una passione che va oltre ogni categoria e che “andrebbe studiata a livello sociologico” come amava ripetere l’ex patron Marco Mezzaroma. Cene sociali, inaugurazioni di club, 6600 abbonamenti a scatola chiusa e una media di 11mila spettatori all’Arechi sono elementi che sorprendono soltanto coloro che non conoscono le potenzialità di un pubblico degno di palcoscenici decisamente più prestigiosi e che oggi celebrerà il decennale del “Salernitana Club Angri 2016”. Il gruppo, capitanato dal presidente Piero Giordano, può contare su uno zoccolo duro di oltre trenta soci, persone che seguono la Bersagliera in casa e in trasferta e che regaleranno al paese una serata dalle forti emozioni. La redazione di Cronache ha intervistato telefonicamente il factotum Alfonso Mauri, emozionato per un evento atteso da tutta la cittadinanza: “Siamo veramente felici di aver raggiunto questo traguardo, abbiamo dimostrato ancora una volta che la passione per la Salernitana non dipenderà mai dai presidenti, dalla categoria e dai risultati. Non è semplice portare avanti per 10 anni nella provincia Nord di Salerno un club interamente a tinte granata, persone legate anzitutto da un rapporto di stima e amicizia e che faranno di tutto per coinvolgere le nuove generazioni. Per noi è bellissimo vedere la partita con tifosi con i capelli bianchi che alimentano il nostro amore con aneddoti e racconti da brividi risalenti ai tempi del Vestuti. Siamo fieri e orgogliosi della nostra storia, di quella magnifica squadra che dal 1919 fa battere i nostri cuori”. Mauri entra poi nel dettaglio della serata: “Un ricco buffet, tanta musica e il tradizionale taglio della torta: abbiamo previsto momenti di aggregazione nei quali ripercorreremo anche le tappe di questi dieci anni indimenticabili. All’epoca, nel giorno dell’inaugurazione, la Salernitana autorizzò la presenza di Massimo Coda e Luigi Vitale. In questo caso abbracceremo tanti amici che verranno da Salerno. Attendiamo delegazioni del Centro di Coordinamento, della curva Sud, del Salerno club 2010 e del club Mai Sola. Ribadiamo che il nostro è un progetto basato sull’amicizia e sulla voglia di coinvolgere il territorio: vogliamo che ad Angri siano sempre più numerosi i tifosi di fede granata”. Dopo aver scherzato sul gol di Dia che gelò il Maradona di Napoli nell’aprile del 2023 (“Il nostro boato squarciò il silenzio, qui ci sono tanti tifosi azzurri e aspettavano soltanto il triplice fischio per festeggiare lo scudetto. Invece fu la Salernitana a uscire dal campo a testa altissima regalandoci una grande gioia”), Mauri rivolge un pensiero all’attuale proprietà: “Vorremmo tanto che Iervolino tornasse ad essere quel presidente carico d’entusiasmo che ci ha fatto sognare per due anni. Ha potenzialità economiche importantissime e auspichiamo possa fare un passo indietro e ritrovare motivazioni e passione. I soldi li ha investiti e ha tutto per riportarci in alto, sa bene che alle spalle avrebbe una tifoseria che fa sempre la differenza”. A fare gli auguri al Club di Angri è anche il presidente del Centro di Coordinamento Francesco Mussio: “Sono particolarmente felice e orgoglioso di poter festeggiare insieme a questi splendidi ragazzi un traguardo importante come i 10 anni di attività. 10 anni all’insegna dell’appartenenza, della passione e della fedeltà. Un traguardo tutt’altro che banale. Ancor di più se consideriamo che questo club nasce ad Angri, a 30 chilometri di distanza da Salerno: per loro anche le partite in casa rappresentano una trasferta, sono un emblema d’amore e di passione e lo testimoniano con la costante presenza sugli spalti dell’Arechi. Quello che hanno dimostrato è un qualcosa che va oltre il semplice tifo, è un legame autentico fatto di sacrifici, presenza e fedeltà. Per tifosi del genere avremo sempre stima, rispetto e parole d’affetto e di riconoscenza. Siamo onorati di poter condividere con loro un percorso basato sulla passione per la Salernitana, incarnano tutti i valori del Centro di Coordinamento e da presidente rinnovo il mio augurio con l’auspicio di camminare ancora a lungo assieme e di sostenerci a vicenda nelle varie iniziative. Mille di questi giorni al Club Angri, viva quella maglia granata che abbiamo nel cuore e che unisce tutti quanti noi”.