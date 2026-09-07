Oltre la Champions League: perché Europa League e Conference attirano sempre più appassionati

Per anni la Champions League è stata considerata quasi l’unico vero palcoscenico del calcio europeo per club. Oggi, però, il panorama è decisamente più ampio. Europa League e Conference League hanno assunto un peso sempre maggiore, offrendo spazio a società con ambizioni internazionali ma anche a realtà provenienti da campionati meno blasonati.

Il nuovo format delle competizioni UEFA ha ulteriormente modificato il modo di vivere il calcio europeo. Le tre coppe sono diventate appuntamenti distribuiti lungo tutta la stagione, con sfide tra club di Paesi diversi e la possibilità di seguire squadre che normalmente non avrebbero occasione di affrontare avversari di questo livello. Non sorprende quindi che anche l’interesse del pubblico sia cresciuto, insieme all’attenzione per ogni singola partita e per le quote conference league legate agli incontri della competizione.

Un calcio europeo sempre più ampio e competitivo

La principale novità degli ultimi anni riguarda il modo in cui sono organizzate le competizioni europee. Champions League, Europa League e Conference League hanno adottato il formato con una fase campionato a 36 squadre, sostituendo i tradizionali gironi.

La Conference League 2026/27 rappresenta la terza edizione con questo sistema. La fase campionato coinvolge 36 club provenienti da 30 nazioni differenti, un dato che fotografa bene la vocazione internazionale della competizione. Tra le partecipanti ci sono squadre di primo piano come Ajax, Brighton, Monaco, Braga e Atalanta, ma anche club provenienti da federazioni che più raramente riescono ad arrivare a questo livello.

Il meccanismo consente inoltre di assistere a confronti particolarmente interessanti. Ogni squadra affronta sei avversarie, una proveniente da ciascuna delle sei fasce utilizzate per il sorteggio, con tre partite in casa e tre in trasferta. La prima giornata della fase campionato è fissata per il 15 ottobre, mentre l’ultima si disputerà il 17 dicembre.

È proprio questa varietà ad aver contribuito alla crescita della Conference League. La competizione permette infatti di incrociare storie calcistiche molto diverse, mettendo sullo stesso campo società affermate e realtà che vedono nelle coppe europee una delle occasioni più importanti della propria storia recente.

Europa League e Conference League, due tornei in continua evoluzione

L’Europa League conserva naturalmente un livello superiore per tradizione e prestigio, ma anche in questo caso il nuovo format ha aumentato il numero e la varietà degli incontri.

L’edizione 2026/27 comprende 36 squadre e vede la presenza di due italiane, Milan e Juventus, entrambe inserite nella prima fascia del sorteggio. Insieme a loro ci sono club come Bayer Leverkusen, Benfica, Lione, Marsiglia, Real Sociedad e Ajax, a conferma di un livello tecnico particolarmente elevato.

La Conference, invece, mantiene una caratteristica particolare: rappresenta spesso il punto di incontro tra il calcio dei grandi campionati e quello di federazioni che hanno meno possibilità di competere stabilmente ai massimi livelli europei. Nella stagione 2026/27 sono presenti, tra le altre, squadre di Andorra, Gibilterra, Georgia, Kazakistan e Albania. Per la prima volta una società di Andorra, l’Inter Escaldes, è arrivata alla fase campionato di una competizione UEFA per club.

Il risultato è una competizione difficilmente prevedibile e capace di proporre incroci insoliti. Anche l’Atalanta, unica rappresentante italiana in Conference League, affronterà avversari molto diversi tra loro: Ajax e Pafos in casa, mentre in trasferta sono previste le sfide contro Borac, Riga e altri avversari stabiliti dal sorteggio.

Club emergenti e giovani talenti: una vetrina che va oltre la Champions

Uno degli aspetti più interessanti delle competizioni europee “secondarie” riguarda la possibilità per società e giocatori di costruire la propria reputazione internazionale.

Per un club proveniente da un campionato con meno risorse economiche, una buona partecipazione alla Conference League può rappresentare un’importante occasione di crescita sportiva ed economica. Allo stesso tempo, per i calciatori più giovani queste partite possono diventare una vetrina preziosa davanti a un pubblico internazionale.

La formula attuale favorisce inoltre la continuità del percorso europeo. La fase campionato non si limita infatti alle sei giornate iniziali: le squadre meglio classificate accedono direttamente agli ottavi, mentre quelle che terminano più indietro possono dover affrontare gli spareggi per continuare il cammino.

Anche la conclusione della competizione è pensata per mantenere alta l’attenzione. Gli spareggi sono in programma a febbraio 2027, gli ottavi e i quarti tra marzo e aprile, mentre semifinali e finale arriveranno tra la fine di aprile e l’inizio di giugno. L’atto conclusivo della Conference League 2026/27 è previsto il 2 giugno 2027 al Beşiktaş Park di Istanbul.

È proprio questa capacità di mettere insieme club affermati, realtà emergenti e giocatori alla ricerca della consacrazione internazionale a rendere Europa League e Conference League sempre più interessanti. Il calcio europeo, insomma, non passa più soltanto dalla Champions: anche le altre competizioni UEFA sono diventate parte integrante della stagione e offrono storie, sfide e protagonisti capaci di attirare l’attenzione degli appassionati.