Bimbo con cuore bruciato: Fico, vicenda gravissima; ispezione

A nome mio e della Giunta regionale della Campania la piu’ profonda vicinanza alla famiglia del bambino ricoverato al Monaldi”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. “Sono ore di grande apprensione e sofferenza. E’ una vicenda – aggiunge – gravissima e dolorosissima su cui andra’ fatta piena luce. In considerazione dell’estrema gravita’ del quadro che e’ andato emergendo, ho disposto l’attivazione dei poteri ispettivi e conoscitivi previsti in capo alla Direzione generale per la tutela della Salute della Regione Campania. Occorre fare totale e assoluta chiarezza su cio’ che e’ successo e accertare ogni responsabilita’. Con massima trasparenza e determinazione” conclude.