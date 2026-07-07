Casertana, il patron D’Agostino: “Spero Salernitana in B tra 24 anni”

“Se nel calcio vince chi ha più soldi allora non vinceremo mai. Ma non è così, il Catania spende tanti soldi e non riesce ad andare, il Benevento ci ha messo 4 anni, la Salernitana? Spero ce ne metta 24…“.

E’ questa la piccata risposta che ha dato il patron della Casertana D’Agostino nel corso della conferenza di presentazione del nuovo tecnico Espinal.

Non poca delusione nella società di terra di Lavoro per l’addio di Llano. La scelta della Salernitana però non è andata giù al patron D’Agostino: “Qualcuno che è andato via è andato perché svincolato, il riferimento è a giocatori, staff tecnico, tutti. Alcuni ti lasciano a piedi per 10mila euro, e avvertono dopo aver firmato. Llano? Parlo in generale, sono rammaricato”.