Casertana, il patron D’Agostino: “Spero Salernitana in B tra 24 anni” - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Casertana, il patron D’Agostino: “Spero Salernitana in B tra 24 anni”
Ranucci: pm contestano a Lavitola il reato di strage
Sentenza sessista, l’avv Tedesco precisa e rettifica
Gambino, in ricordo di Carlo Falvella
Salernitana

Casertana, il patron D’Agostino: “Spero Salernitana in B tra 24 anni”

  • Luglio 7, 2026
  • 0
  • 138
  • 1 Min Read
Casertana, il patron D’Agostino: “Spero Salernitana in B tra 24 anni”

Se nel calcio vince chi ha più soldi allora non vinceremo mai. Ma non è così, il Catania spende tanti soldi e non riesce ad andare, il Benevento ci ha messo 4 anni, la SalernitanaSpero ce ne metta 24“.

 

E’ questa la piccata risposta che ha dato il patron della Casertana D’Agostino nel corso della conferenza di presentazione del nuovo tecnico Espinal.

Non poca delusione nella società di terra di Lavoro per l’addio di Llano.  La scelta della Salernitana però non è andata giù al patron D’Agostino: “Qualcuno che è andato via è andato perché svincolato, il riferimento è a giocatori, staff tecnico, tutti. Alcuni ti lasciano a piedi per 10mila euro, e avvertono dopo aver firmato. Llano? Parlo in generale, sono rammaricato”.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012