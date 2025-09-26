Caserta: amministrazione comunale Bellona aderisce a FI - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Successo Prima Edizione di “Identità Borbonica”
Imperia, ragazzo senza braccia prende la patente guidando con i piedi: “Ho fatto pratica per sei anni”
Cooperante detenuto in Venezuela, Meloni alla madre di Alberto Trentini: “Massimo impegno”
Proger, Lombardi: “Clima è cambiato, non c’è più tempo, serve nuova ingegneria”
Ultimora Campania

Caserta: amministrazione comunale Bellona aderisce a FI

  • Settembre 26, 2025
  • 0
  • 97
  • 1 Min Read
Caserta: amministrazione comunale Bellona aderisce a FI

Comincia con il passaggio dell’intera amministrazione comunale di Bellona la manifestazione “Liberta’” di Forza Italia a Telese. Lo aveva anticipato il segretario regionale Fulvio Martusciello, spiegando che durante la tre giorni sarebbero arrivate nuove adesioni di amministratori e sindaci. Oggi il sindaco Giovanni Sarcinella, gli assessori Concetta Salerno, Patrizia Di Resta e Filomena Sgueglia, insieme ai consiglieri Francesco Graziano e Luigi Fabio Fasulo, hanno consegnato la loro adesione direttamente nelle mani del segretario nazionale di Forza Italia. “E’ solo l’inizio di passaggi di intere amministrazioni che scelgono di entrare nell’unico partito di centro che esiste oggi in Italia”, ha affermato Amelia Forte, commissario provinciale di Forza Italia

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013