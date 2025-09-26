Caserta: amministrazione comunale Bellona aderisce a FI

Comincia con il passaggio dell’intera amministrazione comunale di Bellona la manifestazione “Liberta’” di Forza Italia a Telese. Lo aveva anticipato il segretario regionale Fulvio Martusciello, spiegando che durante la tre giorni sarebbero arrivate nuove adesioni di amministratori e sindaci. Oggi il sindaco Giovanni Sarcinella, gli assessori Concetta Salerno, Patrizia Di Resta e Filomena Sgueglia, insieme ai consiglieri Francesco Graziano e Luigi Fabio Fasulo, hanno consegnato la loro adesione direttamente nelle mani del segretario nazionale di Forza Italia. “E’ solo l’inizio di passaggi di intere amministrazioni che scelgono di entrare nell’unico partito di centro che esiste oggi in Italia”, ha affermato Amelia Forte, commissario provinciale di Forza Italia