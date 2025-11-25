Cascone (A Testa Alta) il più votato nella circoscrizione Salerno - Le Cronache Attualità
L’impegno di Confeuro e Accademia IC a tutela delle donne
  • Novembre 25, 2025
Con 20.877 preferenze Luca Cascone è il più votato della Lista A Testa Alta in tutta la Campania e il più votato tra tutti i candidati di tutti i partiti nella Circoscrizione di Salerno.
Grazie alle 3.051 preferenze registrate nel Comune capoluogo, è il più votato in assoluto anche a Salerno città; un primato (più voti di tutti i candidati di tutti i partiti) registrato anche in altri Comuni della Circoscrizione.
Un risultato trasversale su tutto il territorio dunque che premia il lavoro del Presidente uscente della Commissione Trasporti, Lavori Pubblici e Urbanistica della Regione Campania e che si appresta a occupare con orgoglio e “A Testa Alta”, lo scranno di Consigliere Regionale per il terzo mandato consecutivo.
Il risultato di una campagna elettorale è frutto degli anni di lavoro e della presenza sul territorio, degli amici, dei sostenitori, dei tanti amministratori con cui ti confronti cercando di risolvere i problemi delle comunità – commenta l’onorevole Luca Cascone – con orgoglio e con onore ho guidato in provincia di Salerno la Lista A testa Alta voluta fortemente dal governatore De Luca per continuare il lavoro del suo progetto politico e sostenere la coalizione di centro sinistra e il presidente Fico a cui faccio i complimenti per la sua splendida elezione.
Il risultato del centro sinistra dimostra che se si lavora di squadra e si lavora insieme c’è possibilità di sconfiggere il centro destra con una differenza schiacciante: credo che dalla Campania debba partire un messaggio chiaro, anche in vista delle prossime elezioni politiche del 2027
