Noi Moderati, in Veneto lasciano dirigenti e iscritti

La vicecoordinatrice regionale del Veneto e consigliera nazionale di Noi Moderati, Chiara Di Giusto, la responsabile regionale del movimento donne e consigliera nazionale, Anna Cristina Andreatta, e la coordinatrice del comitato comunale di Mogliano Veneto (Treviso), Elena Tiveron, insieme ad altri quadri dirigenziali e a una quarantina di iscritti della provincia di Treviso, annunciano la fuoriuscita da Noi Moderati. “La scelta – informa una nota – arriva dopo i risultati deludenti delle ultime elezioni regionali nelle Marche, in Toscana, Umbria, Puglia, Campania e Veneto, dove non è stato eletto alcun candidato di Noi Moderati. Questa situazione riflette difficoltà strutturali di crescita e radicamento territoriale. Riteniamo che anche la gestione interna continui a essere poco attenta ai territori e sia priva di una progettualità adeguata. Questa impostazione è il segno di scarsa organizzazione e improvvisazione e limita il ruolo degli amministratori locali. Il partito non è riuscito a costruire una proposta identitaria capace di attrarre l’elettorato moderato e la vasta area dei non votanti”. Per le dirigenti dimissionarie “non ci sono più le condizioni per proseguire un percorso comune, vogliamo orientare il nostro impegno verso un progetto politico più solido, organizzato e credibile, che sia maggiormente attento ai territori e alla rappresentanza delle comunità locali”.
