Tragedia a Fiumicino, 35enne travolta e uccisa a Isola Sacra - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Wayne Rooney: “Sarei morto se mia moglie non mi avesse aiutato con i problemi di alcol”
Rgional,i il Psi di Salerno schiera Di Popolo
Migranti, ambasciatore svizzero Balzaretti: “Italia non va lasciata sola”
Migranti, Cardoletti (Unhcr): “Supporto a minori non accompagnati”
Ultim'ora Nazionale

Tragedia a Fiumicino, 35enne travolta e uccisa a Isola Sacra

  • Settembre 24, 2025
  • 0
  • 61
  • 1 Min Read
Tragedia a Fiumicino, 35enne travolta e uccisa a Isola Sacra

(Adnkronos) – Tragico incidente a Fiumicino. Una donna di 35 anni è stata travolta e uccisa, intorno alle 22 di ieri, mentre era in strada nei pressi di via Redipuglia nella zona di Isola Sacra. L'impatto con la Smart non le ha lasciato scampo, la donna è morta sul colpo. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025