Tragedia a Fiumicino, 35enne travolta e uccisa a Isola Sacra

(Adnkronos) – Tragico incidente a Fiumicino. Una donna di 35 anni è stata travolta e uccisa, intorno alle 22 di ieri, mentre era in strada nei pressi di via Redipuglia nella zona di Isola Sacra. L'impatto con la Smart non le ha lasciato scampo, la donna è morta sul colpo. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Post Recenti
- Wayne Rooney: “Sarei morto se mia moglie non mi avesse aiutato con i problemi di alcol”
- Rgional,i il Psi di Salerno schiera Di Popolo
- Migranti, ambasciatore svizzero Balzaretti: “Italia non va lasciata sola”
- Migranti, Cardoletti (Unhcr): “Supporto a minori non accompagnati”
- Trump ai leader arabi: “Non permetterò a Israele di annettere la Cisgiordania”
Categorie
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco