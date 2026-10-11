Carceri: Ciambriello, ‘ho firmato l’appello per l’indulto responsabile’

di Luigi Tursi

Ho firmato con convinzione l’appello per un indulto responsabile promosso da giuristi, magistrati e sostenuto dalla Conferenza Episcopale Italiana. L’ho fatto perché non possiamo più limitarci a registrare con sdegno di maniera una tragedia quotidiana: i dati nazionali sulle carceri italiane raccontano oltre 65.900 persone recluse a fronte di appena 46.358 posti davvero disponibili, con 55 suicidi accertati e 196 morti totali da inizio anno. Siamo di fronte a un bollettino di guerra. Lo Stato con sentenze certifica i trattamenti inumani e degradanti. Serve una risposta ad una situazione illegale e drammatica”. A dirlo è il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Campania, Samuele Ciambriello, nonché Portavoce della Conferenza nazionale dei garanti territoriali, annunciando la propria adesione all’iniziativa di clemenza e commentando il quadro critico del sistema penitenziario. “La nostra regione registra tassi di saturazione tra i più spaventosi d’Italia. Non parliamo di numeri freddi, ma di persone stipate in celle invivibili. In Campania duemila detenuti in più dei seimila posti disponibili”, aggiunge. “Tenere stipate le persone in queste condizioni significa infliggere trattamenti inumani e degradanti. Questa è una violazione palese dell’articolo 3 della CEDU e dell’articolo 27 della Costituzione: lo Stato non può pretendere il rispetto delle regole se è il primo a violarle. Firmare l’appello per l’indulto responsabile significa chiedere una risposta ad una situazione drammatica, incostituzionale e illegale. Non parliamo di un “liberi tutti”, ma di un gesto di clemenza ad efficacia differita, accompagnato da percorsi di formazione, lavoro e reinserimento sociale per ridurre la recidiva e garantire più sicurezza a tutti. Tuttavia, nessun provvedimento sarà sufficiente senza un intervento radicale sulla salute e sulle strutture”, dice ancora Ciambriello.