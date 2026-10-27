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Attualità Campania

Capodichino chiuso, servizio di bus per raggiungere l’aeroporto di Salerno

  • Ottobre 27, 2026
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Va nella direzione di agevolare gli spostamenti dei passeggeri durante la chiusura dell’aeroporto di Capodichino il servizio straordinario di collegamento tra Napoli piazza Garibaldi e lo scalo di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento predisposto da Gesac con l’obiettivo di facilitare, durante il mese di novembre, l’utilizzo dell’aeroporto alternativo. Il servizio – attivato in collaborazione con Busitalia Campania in occasione della chiusura di Capodichino prevista dal 1° al 30 novembre prossimo per i lavori di riqualificazione della pista di volo – prevede otto corse giornaliere per ciascuna direzione, con orari programmati in coincidenza con le partenze e gli arrivi dei voli. Il costo del biglietto è di 12 euro a passeggero per tratta, con acquisto direttamente a bordo tramite pagamento elettronico. Per migliorare ulteriormente l’accessibilità all’aeroporto di Salerno, sono state inoltre incrementate le corse giornaliere tra lo scalo e la stazione ferroviaria della città, restano confermati i collegamenti con Potenza, Eboli, Battipaglia e la Costiera Amalfitana. “Il potenziamento dei collegamenti – sottolinea Gesac in una nota – rientra nelle misure predisposte per accompagnare il trasferimento temporaneo di parte dell’operatività da Napoli a Salerno, assicurando ai passeggeri maggiori opportunità di accesso allo scalo durante il mese di novembre”.

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