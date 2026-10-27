Capodichino chiuso, servizio di bus per raggiungere l’aeroporto di Salerno

Va nella direzione di agevolare gli spostamenti dei passeggeri durante la chiusura dell’aeroporto di Capodichino il servizio straordinario di collegamento tra Napoli piazza Garibaldi e lo scalo di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento predisposto da Gesac con l’obiettivo di facilitare, durante il mese di novembre, l’utilizzo dell’aeroporto alternativo. Il servizio – attivato in collaborazione con Busitalia Campania in occasione della chiusura di Capodichino prevista dal 1° al 30 novembre prossimo per i lavori di riqualificazione della pista di volo – prevede otto corse giornaliere per ciascuna direzione, con orari programmati in coincidenza con le partenze e gli arrivi dei voli. Il costo del biglietto è di 12 euro a passeggero per tratta, con acquisto direttamente a bordo tramite pagamento elettronico. Per migliorare ulteriormente l’accessibilità all’aeroporto di Salerno, sono state inoltre incrementate le corse giornaliere tra lo scalo e la stazione ferroviaria della città, restano confermati i collegamenti con Potenza, Eboli, Battipaglia e la Costiera Amalfitana. “Il potenziamento dei collegamenti – sottolinea Gesac in una nota – rientra nelle misure predisposte per accompagnare il trasferimento temporaneo di parte dell’operatività da Napoli a Salerno, assicurando ai passeggeri maggiori opportunità di accesso allo scalo durante il mese di novembre”.