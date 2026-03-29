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Capaccio: Winter non sarà ospite dell’Ariston

  • Marzo 29, 2026
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Capaccio: Winter non sarà ospite dell’Ariston

Ofer Winter non verrà a Capaccio. O almeno, non soggiornerà all’hotel Ariston. La struttura alberghiera dopo giorni di polemiche per la possibile presenza dell’ex generale israeliano, ritenuto, dai suoi accusatori, coinvolto in attività militari a Gaza, si fa sentire garantendo che non soggiornerà nella struttura. Resta da capire se la sua visita vacanza in Italia sia saltata definitivamente o meno. “Si smentisce categoricamente quanto diffuso sui social media: il Signor Ofer Winter non è stato e non sarà ospite della nostra struttura”: questa la nota diffusa dall’albergo, inizialmente indicato come luogo di soggiorno dell’ex generale israeliano. La presenza di Winter nel Cilento era prevista a partire dal 31 marzo, in occasione di un pacchetto turistico con eventi collegati alla Pasqua ebraica. Secondo quanto emerso, l’ex ufficiale – contestato da gruppi di attivisti – non dovrebbe quindi più arrivare in Campania. Resta però la tensione sul territorio: per il 31 marzo è stato annunciato un presidio di oppositori proprio davanti alla struttura alberghiera di Capaccio. Nei giorni scorsi la vicenda era approdata anche sul piano politico, con iniziative parlamentari (un’interrogazione di Avs al ministro Piantedosi) e prese di posizione critiche. Tra queste, quella del Comune cilentano di San Giovanni a Piro, che con una delibera ufficiale aveva dichiarato Winter “non gradito”, richiamando principi di tutela dei diritti umani e della pace, pur nel rispetto del popolo israeliano. Una mobilitazione diffusa che, insieme alle polemiche, ha accompagnato fino all’ultimo la vicenda, ora ridimensionata dalla smentita dell’hotel.

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