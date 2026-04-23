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Capaccio. Paolino azzera Fdi e vara una Giunta Pd

  • Aprile 23, 2026
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Capaccio. Paolino azzera Fdi e vara una Giunta Pd

Tutto questo inizia quando sette consigli di maggioranza lo scorso dicembre chiesero al sindaco di azzerare la giunta e rilanciare l’amministraZione Ed in quel momento ci fu appunto la rottura, tanto da manifestare una sfiducia del sindaco stesso, il quale in consiglio comunale fu retto e mantenuto proprio dalle opposizioni e nello specifico da Fratelli D’Italia con due consiglieri che votarono in favore del sindaco. Ad oggi la situazione è tutt’altro. Quello che sta avvenendo a Capaccio Paestum ha davvero dell’inverosimile. Il sindaco Paolino sembrerebbe si sia recato dal partito democratico a Salerno per chiedere 3 consiglieri a rinforzo nel gruppo dei sette consiglieri che lo hanno fatto eleggere a sindaco , attestando che la sua amministrazione è di fatto PD e cedendo quindi due assessorati. E fratelli D’Italia ??? Ecco appunto, è proprio lì chi AVverrebbe lo scambio ,perdendo un consigliere di fratelli d’Italia (perché l’altro addirittura si tesssreerbbe PD) ed aggiungendo tre consiglieri del PD alla sua coalizione Imbarazzante ma questa è la proposta del sindaco e di un suo fedelissimo consigliere dettata al PD ed addirittura accettata .

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