Salerno. Vannacci, nel 2027 presente a politiche e amministrative

Sicuramente, dal 2027, Futuro Nazionale sara’ presente in tutta Italia, partecipera’ alle prossime politiche e partecipera’ alle amministrative. Nel 2026, partecipera’, ma senza il simbolo del partito, perche’ il partito e’ appena nato”. Cosi’ Roberto Vannacci a margine di un’iniziativa del partito a Salerno. Nel capoluogo di provincia campano “si vota tra un mese, ma Futuro Nazionale – ribadisce – non sara’ presente con il proprio simbolo, ma supportera’ dei candidati e ve lo faremo sapere”. Quanto al contesto regionale, il leader di Futuro Nazionale sostiene di non credere che “i campani siano contenti di questa amministrazione”. “Noi – evidenzia – ci rivolgiamo a tutte quelle persone che vogliono effettivamente crearsi un futuro, che non vogliono la paghetta di Stato, che non vogliono l’elemosina del reddito di cittadinanza, ma che vogliono invece avere l’opportunita’ di crearsi un futuro da soli, che vogliono fare impresa, che vogliono fare commercio, che vogliono fare ricerca, che vogliono un fisco amico, invece che sempre piu’ tasse, che vogliono qualche si’ invece dei tanti no, no Tav, no Tap, no infrastrutture, no caldaie, no gas”. “Quindi, ecco qual e’ l’alternativa che fornisce Futuro Nazionale”, conclude Vannacci.
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