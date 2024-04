Capaccio Paestum: consegnati i lavori per il sottopasso

Si è svolta ieri la cerimonia di consegna delle aree all’impresa che realizzerà il sottopasso ferroviario di Paestum. Il progetto, denominato “Viabilità alternativa al passaggio a livello della stazione ferroviaria di Paestum”, è finanziato dalla Regione Campania nell’ambito delle priorità del POC 2014/2020 – linea d’azione “Trasporti e Mobilità”, per 7 milioni di euro.

«Oggi è un giorno storico per la nostra Capaccio Paestum – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Dopo oltre vent’anni di attesa, il sottopasso ferroviario ricucirà la parte interna del territorio a quella più vicina alla costa. L’opera sarà utile anche per i turisti e darà maggiore slancio al Parco archeologico, perché renderà più semplice l’accesso all’area archeologica tramite la Statale 18. La realizzazione del sottopasso ha richiesto un grande lavoro – continua Alfieri – Ma, nonostante un iter lungo e complesso, con determinazione e coraggio non ci siamo mai arresi, ottenendo un importante finanziamento dalla Regione Campania, per il quale ringrazio il presidente Vincenzo De Luca e il consigliere regionale Luca Cascone, e superando tutti gli ostacoli burocratici che ci si sono presentati. Un grazie va anche ai nostri uffici e alla Soprintendenza per l’importante lavoro svolto. Ora l’obiettivo è andare avanti spediti per realizzare l’opera il prima possibile».

Soddisfazione viene espressa anche dal presidente della Commissione consiliare Urbanistica, Lavori pubblici e Trasporti della Regione Campania Luca Cascone che vede i lavori rientranti in un più grande mosaico di interventi finalizzati ad un’offerta turistica maggiore, ovviamente legata all’avvio dell’aeroporto Salerno Costa D’Amalfi. Anche la direttrice dei Parchi Archeologici di Paestum e Velia si dice contenta e ottimista nel futuro: «È un lavoro complesso, ma renderà più agevole l’accesso all’area archeologica e quindi ci sarà maggiore fruizione turistica. Dobbiamo solo farci trovare pronti».