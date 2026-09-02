Campi Flegrei, Piero De Luca: «Basta propaganda, ora servono fatti» - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Allarme Sarno, interrogazione di Celano e Minella
Campi Flegrei, Piero De Luca: «Basta propaganda, ora servono fatti»
Il valore di una Banca vicina
Campi Flegrei: consiglieri opposizione Campania incontrano Piantedosi e Musumec
Campania Ultimora

Campi Flegrei, Piero De Luca: «Basta propaganda, ora servono fatti»

  • Settembre 2, 2026
  • 0
  • 66
  • 2 Min Read

«Basta propaganda sulla pelle dei cittadini dei Campi Flegrei». Il segretario regionale del Partito Democratico della Campania, Piero De Luca, replica al centrodestra campano dopo il vertice con i ministri Matteo Piantedosi e Nello Musumeci, rilanciando la necessità di interventi concreti per le popolazioni colpite dal sisma.

De Luca invita innanzitutto il centrodestra a chiarire la posizione assunta dai propri consiglieri regionali sulla legge proposta dal Pd e dalle altre forze di maggioranza in Consiglio regionale, che ha previsto lo stanziamento di 7 milioni di euro a sostegno dei Comuni, delle famiglie e delle attività economiche colpite.

«Prima, però, dovrebbe spiegare perché i suoi consiglieri regionali si sono astenuti», sostiene De Luca, sottolineando come la Regione Campania abbia già messo a disposizione risorse per affrontare l’emergenza.

Per il segretario regionale dem, tuttavia, è necessario andare oltre gli interventi immediati e lavorare a una legge speciale per i Campi Flegrei, in grado di affrontare in maniera strutturale e permanente il fenomeno sismico con cui il territorio deve convivere.

Ma l’emergenza, sottolinea De Luca, non può attendere. «Migliaia di persone sono ancora fuori dalle proprie abitazioni e numerose imprese e attività commerciali stanno affrontando difficoltà enormi», afferma.

Da qui l’appello al Governo e alla maggioranza parlamentare a modificare il decreto-legge in fase di conversione, giudicato dal Pd insufficiente. De Luca chiede maggiori risorse per famiglie e imprese, interventi più efficaci per favorire il rientro degli sfollati, oltre a misure specifiche su tributi, mutui e ristori.

Tra le priorità indicate anche la semplificazione delle procedure burocratiche e amministrative, così da consentire agli enti locali di intervenire con maggiore rapidità.

«I sindaci e le istituzioni del territorio hanno avanzato proposte concrete. Il Partito Democratico è pronto a sostenerle e a confrontarsi senza pregiudizi con Governo e maggioranza», aggiunge il segretario regionale.

La posizione del Pd è quindi quella di intervenire su due piani: da un lato rafforzare immediatamente il decreto 144, dall’altro costruire una legge speciale seria e condivisa per il futuro dei Campi Flegrei.

«Su un’emergenza così delicata servono responsabilità, collaborazione istituzionale e risposte concrete, non propaganda», conclude De Luca.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Aversana, Iannone: Completata un’opera storica

“Il completamento del terzo lotto dell’Aversana rappresenta un’opera di rilevanza storica

Tommaso D'Angelo
Giugno 15, 2013