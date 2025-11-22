Vietri (Fdi): Fico faccia conti con sua doppia morale - Le Cronache Attualità
Vietri (Fdi): Fico faccia conti con sua doppia morale

  • Novembre 22, 2025
Trasparenza, questa sconosciuta. Il candidato grillino per la Campania, Roberto Fico, che ha fatto dell’onestà vessillo personale, è costretto a fare i conti con la sua doppia morale. Il ministro Crosetto ha rivelato il privilegio concesso all’ex presidente della Camera: per ormeggiare la sua barca paga 550 euro l’anno, ma la tariffa normale è dieci volte superiore. Senza considerare che nei prospetti presentati da parlamentare il natante non figura. Insomma, non solo ha sfruttato la sua condizione privilegiata, ma non l’ha nemmeno dichiarata. E’ questo forse il candidato che la Campania si merita? Con che faccia vuole voltare pagina rispetto al passato, se lui stesso incarna la peggior casta per antonomasia? Insomma, è proprio da Gattopardo la morale di questa storia: cambiamo tutto, per non cambiare nulla. Privilegi compresi. Noi crediamo i campani meritino di meglio”. Così Imma Vietri, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera.

