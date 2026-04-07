Campagna. Moscato, perchè mi candido a sindaco

di Mario Rinaldi

Livio Moscato, avvocato 46enne ha annunciato la sua candidatura a sindaco da circa una settimana, quindi prima del dietrofront di Attilio Busillo. Al momento è una corsa a due, con l’altra candidata Adele Amoruso scesa in campo per le elezioni del prossimo mese di maggio in vista del rinnovo del consiglio comunale di Campagna. Moscato, già consigliere comunale e assessore ai lavori pubblici ha presentato una proposta che nasce da un percorso condiviso con una rete civica ampia e articolata, che si riconosce nella necessità di restituire alla città ordine, stabilità e fiducia nelle istituzioni. A sostegno della candidatura, quattro liste che lavorano alla costruzione di un progetto amministrativo solido e responsabile coordinate dal geometra Pietro Maglio, già consigliere comunale, dagli avvocati Valeria Salito e Diego Mastrolia e dal docente Alberto Campanaro.

Moscato, da pochi giorni ha annunciato la sua candidatura a Sindaco per le prossime elezioni a Campagna. Cosa l’ha spinta a scendere in campo?

“Il desiderio di rimettere in piedi una città che da troppo tempo attende una guida consapevole e sufficientemente autorevole per poter indicare una direzione di sviluppo chiara e determinata. Questo che stiamo vivendo è un tempo di grandi trasformazioni a qualsiasi livello della società. A partire dal lavoro e dall’introduzione delle nuove tecnologie che stanno gradualmente modificando la vita delle famiglie e dei cittadini fino ad arrivare alle tensioni in campo internazionale e alle inevitabili ricadute sui contesti locali, si configura, in modo particolare per le nuove generazioni, un percorso complesso che ha bisogno di una visione netta e pronta. Come padre e cittadino campagnese sento il dovere, attraverso la politica, di contribuire al futuro del territorio che amo e che vivo quotidianamente. La mia generazione ha atteso a lungo il momento giusto per poter esprimere le proprie idee e mettere in campo nuove soluzioni a problemi mai del tutto risolti. Questo è il momento giusto per farlo”.

Attilio Busillo ha ritirato la sua candidatura per problemi di salute. Vuole lanciare un messaggio al suo ex avversario di questa campagna elettorale?

“All’ingegnere Busillo vanno soprattutto i miei più sinceri auguri affinché possa rimettersi presto e tornare a contribuire alla crescita e allo sviluppo di Campagna. Nel suo percorso ha dimostrato di saper aggregare ed offrire una speranza di cambiamento ai giovani e questo esempio deve essere raccolto da chi oggi desidera impegnarsi in un progetto politico serio e lungimirante che non si esaurisca in una tornata elettorale. Noi restiamo aperti al dialogo e al confronto con tutte le forze in campo e saremo lieti di accogliere le istanze di tutti coloro che cercano una possibilità per esprimere la loro visione per questa comunità. La vocazione al cambiamento attraversa e coinvolge anche il nostro gruppo che conta buona parte di proposte nuove e competenti capaci di rispondere alla sfida che si è delineata: rimettere in moto la Città. La storia di Campagna è un libro fatto di pagine da sfogliare e di nuove pagine ancora da scrivere. Bisogna farlo insieme”.

Dodici consiglieri, lo scorso 10 febbraio, hanno firmato la sfiducia a Luongo davanti a un notaio. Le sue considerazioni.

“Bisogna intanto fare una distinzione tra consiglieri di maggioranza e di opposizione perché entrambi i gruppi, seppur convergenti verso un’unica direzione, hanno dimostrato di avere obiettivi differenti. Ritengo che in democrazia esistano tutti gli strumenti per poter affrontare una crisi istituzionale. Nello specifico il ruolo del Consiglio Comunale è proprio quello di offrire un’occasione di confronto e dialogo per poter evidenziare problematiche da affrontare e risolvere. Quando questa opportunità non viene colta il processo democratico subisce una battuta d’arresto. Mi riferisco in particolare ai consiglieri di maggioranza con i quali abbiamo condiviso il percorso amministrativo. L’espressione del voto dei cittadini che ha portato alla carica questi sei consiglieri dimissionari è stato privato, attraverso questo gesto estremo, della sua forza e del suo scopo. Ho ascoltato, come tutti, le ragioni postume della scelta che non motivano sufficientemente una decisione tanto violenta, considerato che buona parte delle cariche più importanti erano proprio sotto l’egida dei gruppi che hanno poi scelto la strada delle dimissioni. La città ha certamente pagato un prezzo alto sia in termini gestionali che sociali. Ad oggi molte operazioni necessarie sono rimaste in sospeso e l’intera ricostruzione del tessuto politico non è stata un’esperienza facile per i cittadini di Campagna né un processo lineare per gli addetti ai lavori. La battuta d’arresto ha coinvolto la comunità a tutti i livelli, producendo gravi conseguenze. Lavoriamo affinché si possa riprendere un percorso più responsabile, sano e produttivo e mi auguro che questa parentesi non produca, in futuro, esempi nefasti che potrebbero allontanare ancora di più le persone dalle istituzioni”.

Lei è stato consigliere comunale e assessore ai lavori pubblici. Quale sarà il suo impegno per rilanciare Campagna?

“Totale, come ho sempre fatto sacrificando lavoro e vita privata. Campagna ha bisogno di ripartire e di farlo velocemente. Bisognerà intanto ricongiungere le istituzioni alla città e recuperare fiducia. Certamente le prime azioni riguarderanno l’ordinaria gestione del territorio affinché non manchino le basi necessarie a garantire una buona qualità del vissuto quotidiano.

Ci impegneremo poi a completare tutte le opere che necessitano di essere consegnate entro i tempi stabiliti, opere che possono modificare in positivo il volto del territorio e che necessitano particolare attenzione. Molte saranno le criticità da risolvere. Il Pnrr è ormai concluso, si dovrà ricucire il rapporto con gli enti provinciali e regionali per riportare Campagna al centro dell’attenzione. Oltre alla gestione delle emergenze abbiamo intenzione di creare un piano strategico per ristrutturare tutti i comparti necessari alla gestione di una realtà complessa come Campagna. Vogliamo gettare le basi per una nuova fase che possa coinvolgere tutti e che non si esaurisca nell’arco di una consiliatura. C’è necessità che si adottino scelte coraggiose, ponderate e significative, affinché ci guidino lontano”.

I principali punti del suo programma elettorale per il futuro del territorio.

“Poche semplici cose. Ricongiungere il territorio. Avvicinare le periferie al centro, ricucire il tessuto sociale. Siamo divisi da troppo tempo, ora bisogna riunirsi. Campagna non ha bisogno di proclami, ma di azioni utili e necessarie: territorio, scuola, turismo, ambiente, sicurezza e sviluppo. Inutile promettere l’impossibile, bisogna solamente impegnarsi quotidianamente, passo dopo passo, a produrre valore per migliorare la qualità di vita dei cittadini attraverso proposte concrete e responsabili. Prima verrà ciò che è necessario affinché la macchina funzioni. Poi ci occuperemo di individuare, insieme ai cittadini, tutte le opportunità da cogliere.

Lavoreremo per un territorio curato, una gestione più efficiente del traffico, una capillare programmazione dei trasporti e dei servizi necessari al corretto svolgimento del percorso scolastico, una manutenzione costante e puntuale delle risorse pubbliche. Vogliamo destinare al turismo una visione chiara e univoca coinvolgendo istituzioni e associazioni in un percorso virtuoso di crescita condivisa che porti beneficio all’intero territorio. Dobbiamo porre attenzione al completamento delle opere in corso e a consegnarle alla città garantendo il loro funzionamento e la loro manutenzione futura. Grande attenzione verrà data alle fasce più deboli della popolazione, nessuno verrà dimenticato. Ci sarà molto da fare. Ci sarà bisogno di coraggio e determinazione”.

Idee chiare e progetto tanto ambizioso quanto realizzare: queste le prerogative del candidato sindaco Livio Moscato.