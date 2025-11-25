Campagna. I 90 anni del Confalonieri

A Campagna, in occasione del 90°anniversario dell’Istituto “Teresa Confalonieri”, nelle eleganti sale dell’Hotel Capital, si è tenuto un incontro aperto alla cittadinanza per meglio illustrare l’offerta formativa dell’Istituto. Giornata lunga quella del 14 novembre, principiata nell’Aula consiliare del Palazzo di città di Campagna l’IIS T. Confalonieri di Campagna, per celebrare questo importante e prestigioso traguardo. All’incontro hanno partecipato rappresentanti di enti politico-amministrativi locali e docenti rappresentanti degli odierni Dipartimenti UNISA con cui l’IIS T. Confalonieri oggi svolge attività di orientamento e che rappresentano lo sbocco di studio naturale degli indirizzi di scuola secondaria superiore che dagli anni Novanta fino alla riforma Gelmini del 2010 – Liceo delle Scienze Umane e Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale) sono scaturiti dal vecchio Istituto Magistrale. Dipartimenti universitari quali Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems, Scienze Economiche e Statistiche, Scienze Politiche e della Comunicazione, Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione, Studi Politici e Sociali. Tra i suoi presidi più illustri si ricordano Alfonso Pinto, il fondatore dell’istituto; Bruno Mosca, toscano, ottimo latinista e ispettore ministeriale; Livia Musco, sensibile poetessa di vasta cultura, morta in servizio, che ha lasciato un premio di studio agli alunni più meritevoli; Alessandro Pansa, poeta e scrittore, direttore di alcuni istituti italiani di cultura all’estero; Antonio Pagnani, che resse l’istituto per lunghi anni e affrontò con forte determinazione le gravissime difficoltà causate dal sisma degli anni 80, recuperando buona parte degli archivi e dei beni dell’istituto dalle macerie del palazzo Tercasio. Dall’anno scolastico 1990/91, furono adottate sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura concretizzate nei corsi linguistico e socio psicopedagogico, successivamente convertiti nei programmi sperimentali “B. Brocca”. Dopo la riforma Gelmini del 2010, l’Istituto ha assunto l’attuale configurazione, con gli indirizzi di liceo delle scienze umane, liceo linguistico, liceo delle scienze umane opzione economico-sociale e, infine, liceo musicale. Dal 2013/2014 è stato annesso al “T. Confalonieri”, che in tal modo ha assunto la denominazione di Istituto di Istruzione Superiore, l’Istituto Professionale di Stato per le Attività Marinare, un tempo sezione associata del “Giovanni XXIII” di Salerno e poi del “Carlo Levi” di Eboli. Sono attivi gli indirizzi: Istituto professionale agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montante – opzione gestione delle risorse forestali e montane; Istituto professionale industria e artigianato per il made in Italy – opzione arredi e forniture di interni. La giornata del 14 segna l’inizio di un anno di celebrazione che avrà il suo culmine nella pubblicazione dell’Annuario e in una giornata di studi e approfondimenti dedicata ai profili educativo culturali in uscita dai due indirizzi LSU LES e ai profili professionali in uscita dai su citati dipartimenti. In serata si è svolta la serata di gala, nel corso della quale si è continuato a dialogare sulla direzione intrapresa da questo istituto: “Verso il futuro: L’offerta formativa dell’IIS “T. Confalonieri”, moderata dalla Prof.ssa Ottavia Piccolo, che dapprima, ha visto i saluti istituzionali da parte del Prof. Gianpiero Cerone, Dirigente dell’Istituto, il quale ha illustrato brevemente la storia dell’istituto e di quanto sia stato importante per lo sviluppo economico-sociale di Campagna l’istituzione del Regio Istituto Magistrale di Campagna, attraverso il R.D. del 14 novembre 1935, a cui hanno fatto seguito i saluti del primo cittadino di Campagna Biagio Luongo. Successivamente, hanno preso la parola i referenti per i sei indirizzi di competenza, a sottolineare la ricca offerta dei percorsi formativi del “Confalonieri”:Antonetta Polino, Vicepreside e Referente Liceo Linguistico STE(A)M, Modesta Curzio, Referente Liceo Scienze Umane, Paola Nicastro, Referente Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale, Alberto Campanaro, Referente dell’indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”, Luciano Marchetta, Referente Liceo Musicale, e infine, Sandro Falivene, Docente Ufficio Tecnico dell’Istituto “T. Confalonieri” per “Industria e artigianato per il Made in Italy”, indirizzo che ha come referente Bruno Caponigro. Nel corso dell’incontro, gli interventi istituzionali e esplicativi dei docenti sono stati intervallati ed arricchiti dalle esibizioni dagli allievi del Liceo Musicale, che formano l’Orchestra diretta dal M° Luciano Marchetta, emozionando la vasta platea; un plauso va anche ai Maestri Daniele Gibboni e Vincenzo Rendina, che si sono esibiti con i loro violini, alla Prof.ssa Tiziana Caputo, direttirce del coro, e a Liberato Merola, pianista. Un incontro partecipato dall’intero istituto, in cui docenti e studenti hanno preparato materiale didattico informativo, video illustrativi e piccole dimostrazioni laboratoriali per meglio comunicare alla cittadinanza i percorsi formativi offerti dall’istituto “T. Confalonieri”, per continuare a formare i cittadini del futuro e delle loro comunità.