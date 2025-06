Caldo sempre più forte sull’Italia, oggi bollino arancione in tre città

(Adnkronos) – Caldo sempre più forte sull'Italia con rischi per la salute. Il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute indica per oggi, mercoledì 10 giugno, la giornata più critica con livello di allerta 2 – bollino arancione – a Bolzano, Campobasso e Perugia. Ma saranno da livello 1 (bollino giallo) altre 9 città: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Rieti, Roma, Torino e Verona. Il livello 2 indica "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili". Il livello 1 di pre-allerta è spia di "condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore", segno che "nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute". Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore il ministero elabora dei bollettini giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore, informa la pagina dedicata sul sito del dicastero. La pubblicazione dei bollettini sul portale è attiva ogni anno da maggio a settembre. Per il 2025 è attiva da lunedì 26 maggio e termina il 20 settembre. I bollettini vengono aggiornati dal lunedì al venerdì, alle ore 11, e sono consultabili anche dalla App 'Caldo e Salute' disponibile per dispositivi Android su Google Play. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)