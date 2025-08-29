Calciomercato, ultimi giorni roventi: i colpi più caldi e le quote

Il calciomercato entra nella sua fase decisiva e gli ultimi giorni promettono fuochi d’artificio. Con la chiusura fissata a lunedì 1° settembre alle ore 20:00, le principali società italiane sono pronte a muoversi per rinforzare le proprie rose. Tanti i nomi caldi che circolano e altrettanti i club pronti a contenderseli, con le lavagne delle scommesse che riflettono l’incertezza e l’effervescenza di questo finale di sessione.

Non a caso le quote sul calciomercato diventano un indicatore prezioso per capire quali trattative abbiano margini reali di successo. Grande attenzione su Federico Chiesa, che in Inghilterra ha già lasciato il segno con il suo primo gol in Premier League con la maglia del Liverpool. Nonostante questo, il suo nome continua a circolare con insistenza in Serie A. I bookmaker parlano chiaro: Napoli a 4.00, Atalanta a 3.00 (al momento la pista più calda), mentre Inter, Milan e Fiorentina restano più defilate a 7.00. Un ritorno in Italia, dunque, non è affatto da escludere, soprattutto se negli ultimi giorni dovessero aprirsi spiragli inattesi.

Tra i profili più interessanti spicca anche Sofyan Amrabat, tornato protagonista dopo un periodo di ombra. Sul centrocampista marocchino ci sono diversi interessamenti, ma è l’Atalanta ad essere quotata a 5.00 come possibile destinazione. Un innesto del genere darebbe ulteriore qualità al centrocampo di Ivan Juric, che ha sempre apprezzato giocatori capaci di unire dinamismo e capacità di interdizione.

Nelle ultime ore infatti il mercato si sta rivelando particolarmente dinamico: osservatori e addetti ai lavori sottolineano come sia sufficiente una telefonata o una cessione inattesa per far cambiare improvvisamente scenari già scritti. I bookmaker, nel frattempo, aggiornano costantemente le possibilità, offrendo un termometro chiaro della corsa agli ultimi acquisti, previsti nella consueta sede dell’Hotel Sheraton di Milano.

Per quanto riguarda la difesa, l’Inter è alla ricerca di un rinforzo e il nome in cima alla lista resta Giorgio Scalvini. La quota a 7.00 lascia intendere che l’operazione non sia così impossibile, anche se servirà uno sforzo economico importante per convincere l’Atalanta a cedere uno dei suoi gioielli. Altro difensore al centro delle attenzioni è Oumar Solet dell’Udinese, che potrebbe essere uno dei protagonisti delle ore finali di mercato: Milan e Juventus sono quotate a 5.00, Napoli e Atalanta a 6.00, mentre la Roma resta a 7.00. Indizi che fanno pensare a un finale infuocato, con più di una big pronta ad affondare il colpo.