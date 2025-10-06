Calabria, al seggio in abito nuziale nel giorno del sì: la foto diventa virale - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Sostenibilità, lavoro, competenze e reputazione, Cial al Salone della Csr
Ex Ilva, 16 ottobre sciopero in tutti i siti. Sindacati: “Inaccettabile silenzio del governo”
Buonfiglio: “Saranno quattro i portabandiera per Milano Cortina 2026”
Calabria, al seggio in abito nuziale nel giorno del sì: la foto diventa virale
Ultim'ora Nazionale

Calabria, al seggio in abito nuziale nel giorno del sì: la foto diventa virale

  • Ottobre 6, 2025
  • 0
  • 45
  • 1 Min Read
Calabria, al seggio in abito nuziale nel giorno del sì: la foto diventa virale

(Adnkronos) – "Anche oggi San Gregorio d'Ippona dimostra grande senso civico e rispetto della democrazia. I nostri giovani sposi hanno esercitato il diritto al voto appena dopo aver pronunciato il sì! Buon voto a tutti'. È quanto scrive, in un post sui social, Pasquale Farfaglia, sindaco di San Gregorio d'Ippona, nel Vibonese. A corredo del post, la foto di due giovani in abito nuziale, immortalati insieme al primo cittadino al seggio elettorale: la coppia di novelli sposi non ha rinunciato a recarsi alle urne anche nel giorno del matrimonio, una volta conclusa la cerimonia. La foto è diventata virale sui social in breve tempo, suscitando ammirazione da parte di concittadini e utenti. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025