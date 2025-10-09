Bullismo, presidente Osservatorio Massaccesi: "Non esiste un vaccino, ma educazione è antidoto potente" - Le Cronache
Bullismo, Gelmini: “Sport fondamento nella prevenzione del disagio”
Bullismo, Ricifari (Anfp): “Emergenza educativa dei nostri tempi, serve prevenzione mirata”
Bullismo, Costarelli (Anp): “Docenti capiscano segnali ma scuola non sia lasciata sola”
Medicina estetica tra rigore scientifico e falsi miti da sfatare all’Agorà 2025
Bullismo, presidente Osservatorio Massaccesi: "Non esiste un vaccino, ma educazione è antidoto potente"

Bullismo, presidente Osservatorio Massaccesi: “Non esiste un vaccino, ma educazione è antidoto potente”

(Adnkronos) – “Partiamo da qui e ringrazio tutti coloro che sono qui presenti: un tavolo comune, un luogo di incontro per condividere esperienze e costruire strategie concrete per contrastare disagi giovanile e promuovere una nuova cultura della prevenzione. Io penso che non esista un vaccino contro il bullismo, ma esiste un antidoto potentissimo che è l'educazione. Tutti insieme possiamo fare molto”. Così Luca Massaccesi, presidente dell’Osservarorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile agli Stati Generali dell’Educazione e della Prevenzione, in corso al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos, a Roma. L’evento, aperto dal direttore dell’agenzia di stampa, Davide Desario, è promosso appunto dall’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

