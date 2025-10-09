Bullismo, Frassinetti: "Ruolo della scuola fondamentale, ma serve interconnessione virtuosa" - Le Cronache
Bullismo, Frassinetti: “Ruolo della scuola fondamentale, ma serve interconnessione virtuosa”

  • Ottobre 9, 2025
Bullismo, Frassinetti: “Ruolo della scuola fondamentale, ma serve interconnessione virtuosa”

(Adnkronos) – Quello che si discute oggi "è un argomento complicato, oltre che attualissimo. L'educazione e la prevenzione per quanto riguarda il benessere dei nostri ragazzi è uno degli obiettivi fondanti della progettazione a contrasto di quanto oggi riscontriamo: l'aumento dei fenomeni di disagio giovanile che si verificano sempre più precocemente. Parliamo di fragilità emotiva, disturbi depressivi, comportamenti alimentari, dipendenze, autolesionismo fino ad arrivare, in alcuni casi, anche al suicidio. Siamo consci che la scuola ha un ruolo fondamentale in tutto questo, ma essa senza la famiglia, senza l'aiuto di associazioni, da sola non può farcela. E' necessaria un'interconnessione virtuosa tra tutte le istituzioni, gli enti locali, le scuole e soprattutto riportare al centro l'alleanza scuola-famiglia". Così Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, intervenendo agli 'Stati Generali dell’Educazione e della Prevenzione’ sul bullismo, in corso al Palazzo dell'Informazione Adnkronos, a Roma.  Ad aprire i lavori il direttore dell'Adnkronos, Davide Desario. "E' un grande onore accogliere oggi istituzioni, rappresentanti della scuola, dello sport, della società civile per affrontare insieme una delle sfide più urgenti e delicate del paese reale: il bullismo. Che nelle sue molteplici forme mina la crescita e il futuro di migliaia di ragazze e di ragazzi. E' un fenomeno sociale che ci riguarda tutti. Oggi vogliamo ribadire che la prevenzione e il contrasto al bullismo sono possibili solo attraverso l'ascolto".  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

