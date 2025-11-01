Briga e Arianna Montefiori aspettano un bimbo: "Grazie per averci scelto" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Grecia, sparatoria in un villaggio di Creta: 2 morti e 10 feriti
Rapina in villa imprenditore Gallizioli: rintracciati presunti responsabili
Briga e Arianna Montefiori aspettano un bimbo: “Grazie per averci scelto”
Trump rifà il bagno alla Casa Bianca, marmo e oro per il presidente
Ultim'ora Nazionale

Briga e Arianna Montefiori aspettano un bimbo: “Grazie per averci scelto”

  • Novembre 1, 2025
  • 0
  • 81
  • 1 Min Read
Briga e Arianna Montefiori aspettano un bimbo: “Grazie per averci scelto”

(Adnkronos) – "Ti abbiamo cercato nei nostri sogni, ti abbiamo cullato nel nostro cuore. Grazie per averci scelto come genitori. Siamo sempre stati qui". Il cantante Mattia Briga e la moglie, l'attrice Arianna Montefiori, annunciano su Instagram che attendono un bimbo. Briga posta, insieme alle frasi con cui parla direttamente al piccolo in arrivo, una galleria di scatti che lo mostrano sorridente insieme alla moglie, della quale si intravede ormai il 'pancino', e che raccolgono una serie di momenti emozionanti della dolce scoperta.  Da Arianna che si emoziona sul lettino mentre guarda il monitor, fino al video con il battito del cuore del piccolo, all'ecografia appesa al collo del loro labrador, Baires. Che a quanto pare attende anche lui ansioso l'arrivo del piccolo: "Mamma, Papà e Baires", è infatti la firma di Briga alla fine del post. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025